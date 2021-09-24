Минздрав приглашает украинцев участвовать в испытаниях препаратов от коронавируса
В ходе таких испытаний подтверждается эффективность и безопасность лекарств.
Все желающие могут присоединиться к клиническим испытаниям лекарств против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Лекарственные средства от коронавируса сейчас проходят клинические исследования во всем мире. В Украине испытываются не только отечественные разработки, но и зарубежные.
На сегодня таких исследований – 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, введя в форму поиска профиль испытания "COVID-19".
Клинические испытания должны подтверждать свойства лекарственных средств, выявлять побочные реакции.
Перед тем, как привлекать к тестированию людей, проводят доклинические исследования лекарств. Их цель – выявить специфическую активность и безопасность для человека, пояснил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.
Только после этого начинаются клинические испытания, они разделяются на четыре фазы. В Украине чаще всего проводятся испытания III фазы. В их рамках с участием нескольких тысяч пациентов:
- подтверждают эффективность и безопасность лекарственного средства;
- определяют необходимую дозировку;
- собирают информацию о реакциях.
В Минздраве подчеркивают, что исследования в Украине проводятся на должном профессиональном уровне. Это неоднократно подтверждалось регуляторами США (Управление продовольствия и медикаментов, Food and Drug Administration) и Евросоюза (Европейским Агентством лекарственных средств, European Medicines Agency).
Напомним, отмену карантина в Украине министр здравоохранения связывает с успехами вакцинации и появлением лекарств от коронавируса. В частности, если большинство украинцев вакцинируются до конца декабря, то весной 2022 года карантинные ограничения могут быть отменены.