Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко
Отмену карантина министр здравоохранения Украины связывает с успехами вакцинации и появлением лекарств от коронавируса.
Если большинство украинцев вакцинируются до конца декабря, то весной 2022 года карантинные ограничения могут быть отменены. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 23 сентября.
В качестве примера он привел Великобританию и Данию, где на протяжении полугода провели кампании массовой вакцинации, и теперь проблемы карантинных ограничений для них не существует.
Министр сказал, что в Украине сейчас вакцин хватает:
- 10 млн доз на складах;
- 17 млн доз законтрактовано;
- 3 млн доз Ляшко "подарят как человеку, который эффективно проводит вакцинацию".
Кто ему подарит вакцины, Ляшко не сказал. Но отметил, что сейчас более оптимистично смотрит на ситуацию в связи с пандемией коронавируса.
Повод для оптимизма министру дают не только имеющиеся эффективные вакцины, но и появление первых лекарств от коронавируса. Такие инновационные препараты уже доставлены в Украину.
Есть два контракта с производителями лекарств от коронавируса, завершается третья клиническая стадия испытаний еще одного препарата для лечения COVID-19.
"Появится специфическое лечение, тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать о ней в определенных сюжетах или фильмах", – предположил министр.
Напомним, 21 сентября в Украину доставлены 20 тыс. флаконов бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов этесевимаба (Etesevimab). Эти препараты зарегистрированы Управлением продовольствия и медикаментов США (FDA) и рекомендованы для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска ее перехода в тяжелую форму.
В июле Ляшко говорил, что в Украине разрабатывают собственные лекарства от коронавируса.
С начала прививочной кампании в Украине привиты 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы – 5 299 317. Всего сделано 11 826 357 прививок.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.