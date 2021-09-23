Навесні в Україні можуть бути скасовані карантинні обмеження, якщо більшість вакцинується, — Ляшко

Скасування карантину міністр охорони здоров'я України пов'язує з успіхами вакцинації і появою ліків від коронавірусу.

Якщо більшість українців вакцинуються до кінця грудня, то навесні 2022 року карантинні обмеження можуть бути скасовані. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 23 вересня.

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Як приклад він навів Великобританію і Данію, де протягом пів року провели кампанію масової вакцинації, і тепер проблеми карантинних обмежень для них не існує.

Міністр сказав, що в Україні зараз вакцин вистачає:

10 млн доз на складах;

17 млн доз законтрактовано;

3 млн доз Ляшку "подарують як людині, яка ефективно проводить вакцинацію".

Хто йому подарує вакцини, Ляшко не сказав. Але зазначив, що зараз оптимістичніше дивиться на ситуацію в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Привід для оптимізму міністру дають не тільки наявні ефективні вакцини, але й поява перших ліків від коронавірусу. Такі інноваційні препарати вже доставлені в Україну.

Є два контракти з виробниками ліків від коронавірусу, завершується третя клінічна стадія випробувань ще одного препарату для лікування COVID-19.

"З'явиться специфічне лікування, тоді, я думаю, про проблему COVID-19 ми забудемо і згадуватимемо про неї в певних сюжетах або фільмах", — припустив міністр.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні доставлені 20 тис. флаконів бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів етесевімабу (Etesevimab). Ці препарати зареєстровані Управлінням продовольства і медикаментів США (FDA) і рекомендовані для лікування пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику її переходу в важку форму.

У липні Ляшко говорив, що в Україні розробляють власні ліки від коронавірусу.

З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплені 6 527 042 людини, з них повністю імунізовані — 5 299 317. Всього зроблено 11 826 357 щеплень.

Колективний імунітет до коронавірусу в Німеччині буде досягнуто наступної весни. Це призведе до припинення епідемії. Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я країни.