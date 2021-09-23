Статистика коронавірусу на 23 вересня: 7866 нових випадків, 2070 госпіталізацій

Під ковідних хворих у країні зараз виділені 40 202 ліжка. Вони заповнені на 35,7%.

За добу 22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 667, медпрацівників — 175). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Усього за минулу добу в Україні:

захворіли — 7 866 осіб;

госпіталізовані — 2 070;

померли — 123;

виписані з лікарень — 1 438.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 35,7%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 40 202 ліжка.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

16 вересня — 1 568;

17 вересня — 1 719;

18 вересня — 1 767;

19 вересня — 1 255;

20 вересня — 1 086;

21 вересня — 2 175;

22 вересня — 2 070.

Статистика смертності за останні сім днів:

16 вересня — 99;

17 вересня — 79;

18 вересня — 46;

19 вересня — 44;

20 вересня — 137;

21 вересня — 105;

22 вересня — 123.

За минулу добу в Україні проведено 84 935 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 41 625;

методом ІФА — 9 742;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 568.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська обл. — 839 випадків;

Львівська обл. — 685;

Донецька обл. — 520;

Київ — 467;

Дніпропетровська область. — 456.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 370 425 осіб;

померли — 55 284;

проведено ПЛР-тестів — 12 593 275.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 14 336 ковід-пацієнтів, зростання показника — 46,5%. Число добових госпіталізацій зросло на 44,2%.

Зіставлення графіків нових випадків і числа пацієнтів у лікарнях показує, що в цьому році все розвивається набагато швидше, ніж у минулому. Причинами цього є "дельта"-штам і робота ВНЗ в офлайн-режимі, вважає аналітик.

[ + – ] Автор графіків: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 144 768 осіб. З них другу дозу отримали 53 153 особи.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 527 042 людини, з них повністю імунізовані — 5 299 317. Всього зроблено 11 826 357 щеплень.

Нагадаємо, в Києві почали працювати нові пункти вакцинації — в ТРЦ Ocean Plaza, River Mall і SkyMall.

Колективний імунітет до коронавірусу в Німеччині буде досягнуто наступної весни. Це призведе до припинення епідемії. Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я країни.