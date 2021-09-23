Статистика коронавірусу на 23 вересня: 7866 нових випадків, 2070 госпіталізацій
Під ковідних хворих у країні зараз виділені 40 202 ліжка. Вони заповнені на 35,7%.
За добу 22 вересня в Україні зафіксовано 7 866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 667, медпрацівників — 175). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Усього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 7 866 осіб;
- госпіталізовані — 2 070;
- померли — 123;
- виписані з лікарень — 1 438.
Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 35,7%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 40 202 ліжка.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 16 вересня — 1 568;
- 17 вересня — 1 719;
- 18 вересня — 1 767;
- 19 вересня — 1 255;
- 20 вересня — 1 086;
- 21 вересня — 2 175;
- 22 вересня — 2 070.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 16 вересня — 99;
- 17 вересня — 79;
- 18 вересня — 46;
- 19 вересня — 44;
- 20 вересня — 137;
- 21 вересня — 105;
- 22 вересня — 123.
За минулу добу в Україні проведено 84 935 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 41 625;
- методом ІФА — 9 742;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 33 568.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська обл. — 839 випадків;
- Львівська обл. — 685;
- Донецька обл. — 520;
- Київ — 467;
- Дніпропетровська область. — 456.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 370 425 осіб;
- померли — 55 284;
- проведено ПЛР-тестів — 12 593 275.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 14 336 ковід-пацієнтів, зростання показника — 46,5%. Число добових госпіталізацій зросло на 44,2%.
Зіставлення графіків нових випадків і числа пацієнтів у лікарнях показує, що в цьому році все розвивається набагато швидше, ніж у минулому. Причинами цього є "дельта"-штам і робота ВНЗ в офлайн-режимі, вважає аналітик.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 144 768 осіб. З них другу дозу отримали 53 153 особи.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 527 042 людини, з них повністю імунізовані — 5 299 317. Всього зроблено 11 826 357 щеплень.
Нагадаємо, в Києві почали працювати нові пункти вакцинації — в ТРЦ Ocean Plaza, River Mall і SkyMall.
Колективний імунітет до коронавірусу в Німеччині буде досягнуто наступної весни. Це призведе до припинення епідемії. Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я країни.