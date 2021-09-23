Статистика коронавируса на 23 сентября: 7866 новых случаев, 2070 госпитализаций
Под ковидных больных в стране сейчас выделены 40 202 койки. Они заполнены на 35,7%.
За сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 667, медработников – 175). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 7 866 человек;
- госпитализированы – 2 070;
- умерли – 123;
- выписаны из больниц – 1 438.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 35,7%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 202 койки.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 16 сентября – 1 568;
- 17 сентября – 1 719;
- 18 сентября – 1 767;
- 19 сентября – 1 255;
- 20 сентября – 1 086;
- 21 сентября – 2 175;
- 22 сентября – 2 070.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 16 сентября – 99;
- 17 сентября – 79;
- 18 сентября – 46;
- 19 сентября – 44;
- 20 сентября – 137;
- 21 сентября – 105;
- 22 сентября – 123.
За минувшие сутки в Украине проведено 84 935 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 41 625;
- методом ИФА – 9 742;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 568.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 839 случаев;
- Львовская обл. – 685;
- Донецкая обл. – 520;
- Киев – 467;
- Днепропетровская обл. – 456.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 370 425 человек;
- умерли – 55 284;
- проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 14 336 ковид-пациентов, рост показателя – 46,5%. Число суточных госпитализаций выросло на 44,2%.
Сопоставление графиков новых случаев и числа пациентов в больницах показывает, что в этом году все развивается намного быстрее, чем в прошлом. Причинами этого являются "дельта"-штамм и работа ВУЗов в офлайн-режиме, считает аналитик.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 144 768 человек. Из них вторую дозу получили 53 153 человека.
С начала прививочной кампании привиты 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы – 5 299 317. Всего сделано 11 826 357 прививок.
Напомним, в Киеве начали работать новые пункты вакцинации — в ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.