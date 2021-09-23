Статистика коронавируса на 23 сентября: 7866 новых случаев, 2070 госпитализаций

Под ковидных больных в стране сейчас выделены 40 202 койки. Они заполнены на 35,7%.

За сутки 22 сентября в Украине зафиксировано 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 667, медработников – 175). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 7 866 человек;

госпитализированы – 2 070;

умерли – 123;

выписаны из больниц – 1 438.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 35,7%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 202 койки.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

16 сентября – 1 568;

17 сентября – 1 719;

18 сентября – 1 767;

19 сентября – 1 255;

20 сентября – 1 086;

21 сентября – 2 175;

22 сентября – 2 070.

Статистика смертности за последние семь дней:

16 сентября – 99;

17 сентября – 79;

18 сентября – 46;

19 сентября – 44;

20 сентября – 137;

21 сентября – 105;

22 сентября – 123.

За минувшие сутки в Украине проведено 84 935 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 41 625;

методом ИФА – 9 742;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 568.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 839 случаев;

Львовская обл. – 685;

Донецкая обл. – 520;

Киев – 467;

Днепропетровская обл. – 456.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 370 425 человек;

умерли – 55 284;

проведено ПЦР-тестов – 12 593 275.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 14 336 ковид-пациентов, рост показателя – 46,5%. Число суточных госпитализаций выросло на 44,2%.

Сопоставление графиков новых случаев и числа пациентов в больницах показывает, что в этом году все развивается намного быстрее, чем в прошлом. Причинами этого являются "дельта"-штамм и работа ВУЗов в офлайн-режиме, считает аналитик.

[ + – ] Автор графиков: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 144 768 человек. Из них вторую дозу получили 53 153 человека.

С начала прививочной кампании привиты 6 527 042 человека, из них полностью иммунизированы – 5 299 317. Всего сделано 11 826 357 прививок.

Напомним, в Киеве начали работать новые пункты вакцинации — в ТРЦ Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Германии будет достигнут будущей весной. Это приведет к прекращению эпидемии. Такое предположение сделал министр здравоохранения страны.