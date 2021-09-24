МОЗ запрошує українців взяти участь у випробуваннях препаратів від коронавірусу

У ході таких випробувань підтверджується ефективність і безпека ліків.

Усі охочі можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Лікарські засоби від коронавірусу зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. В Україні випробовуються не тільки вітчизняні розробки, але і закордонні.

На сьогодні таких досліджень — 31, їхній перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ, ввівши у форму пошуку профіль випробування "COVID-19".

[ + – ] Напрямки клінічних випробувань в Україні

Клінічні випробування повинні підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти побічні реакції.

Перед тим, як залучати до тестування людей, проводять доклінічні дослідження ліків. Їхня мета — виявити специфічну активність і безпеку для людини, пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

Тільки після цього починаються клінічні випробування, вони поділяються на чотири фази. В Україні найчастіше проводяться випробування III фази. У їхніх межах за участю кількох тисяч пацієнтів:

підтверджують ефективність та безпечність лікарського засобу;

визначають необхідне дозування;

збирають інформацію про реакції.

У МОЗ наголошують, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося регуляторами США (Управління продовольства і медикаментів, Food and Drug Administration) і Євросоюзу (Європейським Агентством лікарських засобів, European Medicines Agency).

Нагадаємо, скасування карантину в Україні міністр охорони здоров'я пов'язує з успіхами вакцинації і появою ліків від коронавірусу. Зокрема, якщо більшість українців вакцинуються до кінця грудня, то навесні 2022 року карантинні обмеження можуть бути скасовані.