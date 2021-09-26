Есть пять способов. В НБУ показали, как отличить фальшивые гривны от настоящих (видео)

Чаще всего подделывают 200-гривневые купюры образца 2007 года.

Каждая банкнота гривны содержит около двадцати защитных элементов, знание хотя бы половины из них придаст уверенности в подлинности купюр, сообщает в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

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Финрегулятор проинформировал, что фальшивые банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года составляют примерно треть от общего количества изъятых из обращения поддельных денежных знаков.

В НБУ рассказали, как быстро проверить подлинность гривны на примере такой купюры.

Проверка банкноты на ощупь

Бумага, из которой изготовлены банкноты, тактильно отличается от обычной бумаги, также присутствует рельефность изображения с лицевой стороны.

Проверка банкноты на свет

Если посмотреть на 200 гривен против света, становится видимым портрет Леси Украинки, а также графический знак гривны.

Проверка микротекста ленты

На защитной ленте видна надпись "200 ГРН", а также малый Герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала "200".

Проверка сквозного элемента

При рассмотрении на свет все элементы цифрового обозначения 200 совпадают, дополняя друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

Изменение угла наклона банкноты

При этом способе проверки номинал в левом нижнем углу, напечатанный оптически переменчивой краской, меняет цвет с малиново-фиолетового на оливково-зеленый.

[ + – ] Проверка банкноты на подлинность

Ранее сотрудники погранично-таможенной службы США изъяли посылку из Украины, в которой находилась поддельная валюта на общую сумму более 1,3 млн долларов.

Также сообщалось, что за первое полугодие 2019 года количество и сумма поддельных гривневых банкнот в Украине снизились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

А в 2018 году НБУ назвал самую подделываемую банкноту: ею стала купюра номиналом 500 гривен.