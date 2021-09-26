Є п'ять способів. В НБУ показали, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх (відео)
Найчастіше підробляють 200-гривневі купюри зразка 2007 року.
Кожна банкнота гривні містить близько двадцяти захисних елементів, знання хоча б половини з них додасть впевненості в достовірності купюр, повідомляє в Facebook прес-служба Національного банку України.
Фінрегулятор поінформував, що фальшиві банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року становлять приблизно третину від загальної кількості вилучених з обігу підроблених грошових знаків.
У НБУ розповіли, як швидко перевірити справжність гривні на прикладі такої купюри.
Перевірка банкноти на дотик
Папір, з якого виготовлені банкноти, тактильно відрізняється від звичайного паперу, також присутня рельєфність зображення з лицьового боку.
Перевірка банкноти на світло
Якщо подивитися на 200 гривень проти світла, стає видимим портрет Лесі Українки, а також графічний знак гривні.
Перевірка мікротексту стрічки
На захисній стрічці видно напис "200 ГРН", а також малий Герб України і підкреслене позначення номіналу "200".
Перевірка наскрізного елемента
При розгляді на світло всі елементи цифрового позначення 200 збігаються, доповнюючи один одного. Цифрове позначення повинно бути без розривів і зміщень.
Зміна кута нахилу банкноти
При цьому способі перевірки номінал в лівому нижньому кутку, надрукований оптично мінливою фарбою, змінює колір з малиново-фіолетового на оливково-зелений.
Раніше співробітники прикордонно-митної служби США вилучили посилку з України, в якій знаходилася підроблена валюта на загальну суму понад 1,3 млн доларів.
Також повідомлялося, що за перше півріччя 2019 року кількість і сума підроблених гривневих банкнот в Україні знизилися на 26% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
А в 2018 році НБУ назвав банкноту, яку підробляють частіше за все: нею стала купюра номіналом 500 гривень.