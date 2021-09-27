За выступления на президентском форуме "Украина 30" участники платили миллионы гривен, – "Бабель"

Организатором форума была компания, которой руководит жена замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Инициатором всеукраинского форума "Украина 30", который в несколько этапов проходил в Киеве с февраля по август, был президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте мероприятия.

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Однако на сайте нет данных об организаторах форума. Там только приведены анонимные контакты, по которым можно обращаться с вопросами.

По указанному там телефону информацию об организаторах форума изданию "Бабель" не предоставили. Ничего не знают об организаторах и участники мероприятия, к которым обращалось издание.

"Бабель" выяснило, что форум организовала и провела частная компания Goodmedia. Ее основателем и до марта 2020 года руководителем был заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его жена. Фото Тимошенко удалили с сайта после того, как "Бабель" начало задавать вопросы по поводу форума.

Издание не нашло следов тендера на организацию "Украины 30". Но оно выяснило, что для некоторых спикеров и компаний участие в форуме было платным. В частности, платила компания ДТЭК Рината Ахметова. По неофициальной информации, за участие своего представителя в форуме "Украина 30. Платежка" компания заплатила 696 тыс. грн, а за "Украина 30. Экология" – еще 2,78 млн грн.

В компании отказались подтвердить эту информацию, но сказали, что были партнером мероприятия.

Один из источников, хорошо знакомый с работой форума, рассказал "Бабелю", что за участие в профильных дискуссиях на платили и многие неправительственные организации (NGO). Они перечисляли деньги не Goodmedia, а на счета разных ФЛП.

Издание отмечает, что платное участие в крупных форумах и конференциях – нормальная мировая практика. Другой вариант сотрудничества – спонсорство. Компании не выставляет на форум своих спикеров, но платит за продвижения бренда на площадках мероприятия. Журналисты пишут, что на "Украине 30" спонсорских проявлений они не нашли. Среди спонсоров назывались крупнейшие агрохолдинги, компания Рината Ахметова и "Эпицентр".

"Бабель" обратилось в GoodMedia с большим списком вопросов, в частности с просьбой объяснить, как компания жены заместителя главы ОП стала организатором президентского форума. Там большинство вопросов проигнорировали, а конфликта интересов нет, так как форум негосударственный, а в руководстве компании госслужащих нет.

Ранее Фокус писал, что парад в честь 30-летия Независимости Украины станет самым дорогим в истории — почти 200 млн грн.