За виступи на президентському форумі "Україна 30" учасники платили мільйони гривень, — "Бабель"

Організатором форуму була компанія, якою керує дружина заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Ініціатором всеукраїнського форуму "Україна 30", який в кілька етапів проходив у Києві з лютого по серпень, був президент Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті заходу.

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Однак на сайті немає даних про організаторів форуму. Там тільки наведені анонімні контакти, за якими можна звертатися з питаннями.

За поданим телефоном інформацію про організаторів форуму виданню "Бабель" не надали. Нічого не знають про організаторів та учасників заходу, до яких зверталося видання.

"Бабель" з'ясувало, що форум організувала і провела приватна компанія Goodmedia. Її засновником і до березня 2020 року керівником був заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина. Фото Тимошенка видалили із сайту після того, як "Бабель" почало ставити питання з приводу форуму.

Видання не знайшло слідів тендера на організацію "України 30". Але воно з'ясувало, що для деяких спікерів і компаній участь у форумі була платною. Зокрема, платила компанія ДТЕК Ріната Ахметова. За неофіційною інформацією, за участь свого представника у форумі "Україна 30. Платіжка" компанія заплатила 696 тис. грн, а за "Україна 30. Екологія" — ще 2,78 млн грн.

У компанії відмовилися підтвердити цю інформацію, але сказали, що були партнером заходу.

Одне з джерел, добре знайоме з роботою форуму, розповіло "Бабелю", що за участь у профільних дискусіях на платили і багато неурядових організацій (NGO). Вони переказували гроші не Goodmedia, а на рахунки різних ФОП.

Видання зазначає, що платну участь у великих форумах і конференціях — нормальна світова практика. Інший варіант співпраці — спонсорство. Компанії не виставляють на форум своїх спікерів, але платять за просування бренду на майданчиках заходу. Журналісти пишуть, що на "Україні 30" спонсорських проявів вони не знайшли. Серед спонсорів називалися найбільші агрохолдинги, компанія Ріната Ахметова й "Епіцентр".

"Бабель" звернулося в GoodMedia з великим списком питань, зокрема з проханням пояснити, як компанія дружини заступника голови ОП стала організатором президентського форуму. Там більшість питань проігнорували, а конфлікту інтересів немає, оскільки форум недержавний, а в керівництві компанії держслужбовців немає.

Раніше Фокус писав, що парад на честь 30-річчя Незалежності України стане найдорожчим в історії — майже 200 млн грн.