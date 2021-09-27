Забота о гражданах: в МИД объяснили, почему Украина не разрывает дипотношения с РФ (видео)

По мнению замминистра Василия Бондаря, на такой шаг Украина должна была пойти еще в 2014 году, но ни одна страна не захотела взять ответственность за обеспечение безопасности украинцам.

Украинское правительство рассматривало вариант разрыва дипломатических отношений с Россией в 2017 году, но поскольку ни одна страна не соглашалась обеспечить безопасность украинцев на территории РФ решительных действий не предприняли. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Дом" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь.

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[ + – ] Будущее дипломатических отношений с Россией с 17:25 мин

По мнению чиновника, на такой шаг Украина должна была пойти еще в 2014 году с началом активной фазы боевых действий на Донбассе. Однако работа украинского посольства и консульства должна была обеспечивать безопасность своих граждан, и особенно в момент, когда военнослужащие попадали в плен.

"В те дни наше консульство в Ростове-на-Дону и другие наши учреждения фактически работало в режиме 24/7 для того, чтобы помогать нашим гражданам. Помогать с лечением, с контактами с родными и т.д. Это страшная работа, например, когда нужно оформить труп и есть определенные ритуальные процедуры. Когда вы видите раненных или при смерти – это очень тяжелая моральная травма, но эту работу необходимо выполнять. В тот период, это было крайне необходимо", — рассказал Бондарь.

Кроме того, значительная часть украинцев находилась на территории РФ, которая тоже нуждалась в случае необходимости в дипломатической поддержке. А так как ни одна из стран, которая имела представительство в Москве не захотела представлять интересы Украины, то на разрыв отношений украинская сторона не пошла.

"Возьмем, например, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Россией после войны 2008 года. Ее интересы представляет Швейцария и если подсчитать количество граждан Грузии и Украины, то выходит очень большая разница", — отметил замминистра.

Также Бондарь подчеркнул, что украинская сторона всегда готова на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, но другая сторона не идет на переговоры.

"Или боятся или не хотят, имеют другие цели, но российская сторона не идет на конструктивные переговоры", — сказал Бондарь.

Что касается будущего российско-украинских отношений, замминистра отметил, что в условиях, когда отношения "сходят на ноль", до завершения военного конфликта и до начала мирных переговоров, говорить о возобновлении отношений не имеет смысла. А разговоры российских политиков навязать нарративы о "едином народе" вызывают в таких условиях только противление.

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