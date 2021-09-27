Турбота про громадян: в МЗС пояснили, чому Україна не розриває дипвідносини з РФ (відео)

На думку заступника міністра Василя Бондаря, на такий крок Україна повинна була піти ще у 2014 році, але жодна країна не захотіла взяти відповідальність за організацію безпеки українцям.

Український уряд розглядав варіант розриву дипломатичних відносин з Росією у 2017 році, але оскільки жодна країна не погоджувалася організувати безпеку українців на території РФ, рішучих дій не зробили. Про це розповів в інтерв'ю телеканалу "Дом" заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар.

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[ + – ] Майбутнє дипломатичних відносин з Росією з 17:25 хв

На думку чиновника, на такий крок Україна повинна була піти ще у 2014 році з початком активної фази бойових дій на Донбасі. Однак, робота українського посольства і консульства мала організовувати безпеку своїх громадян, і особливо в момент, коли військовослужбовці потрапляли в полон.

"У ті дні наше консульство в Ростові-на-Дону та інші наші установи фактично працювали в режимі 24/7 для того, щоб допомагати нашим громадянам. Допомагати з лікуванням, з контактами з рідними тощо. Це страшна робота, наприклад, коли потрібно оформити труп і є певні ритуальні процедури. Коли ви бачите поранених або при смерті — це дуже важка моральна травма, але цю роботу необхідно виконувати. У той період, це було вкрай необхідно", — розповів Бондар.

Крім того, значна частина українців перебувала на території РФ, яка теж потребувала в разі необхідності дипломатичної підтримки. А оскільки ні одна з країн, яка мала представництво в Москві, не захотіла представляти інтереси України, то на розрив відносин українська сторона не пішла.

"Візьмімо, наприклад, Грузію, яка розірвала дипломатичні відносини з Росією після війни 2008 року. Її інтереси представляє Швейцарія і якщо підрахувати кількість громадян Грузії та України, то виходить дуже велика різниця", — зазначив заступник міністра.

Також Бондар підкреслив, що українська сторона завжди готова на дипломатичне врегулювання конфлікту з Росією, але інша сторона не йде на переговори.

"Або бояться, або не хочуть, мають інші цілі, але російська сторона не йде на конструктивні переговори", — сказав Бондар.

Що стосується майбутнього російсько-українських відносин, заступник міністра зазначив, що в умовах, коли відносини "сходять на нуль", до завершення військового конфлікту і до початку мирних переговорів, говорити про відновлення відносин немає сенсу. А розмови російських політиків нав'язати наративи про "єдиний народ" викликають у таких умовах тільки спротив.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук повідомив, за яких умов Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Російської Федерації протокол про розподіл квот вилову риби в Азовському морі.