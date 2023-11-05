Країни Південної Америки відкликають послів і розривають відносини з Ізраїлем, — The Guardian (відео)

За даними ЗМІ, деякі латиноамериканські країни розривають дипвідносини з Ізраїлем і пропонують класифікувати дії ЦАХАЛу як воєнні злочини та порушення прав людини.

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Низка країн Південної Америки зареєстрували дипломатичні протести проти Ізраїлю, посилаючись на те, що Ізраїль, імовірно, скоює воєнні злочини і порушує права людини внаслідок бойових дій у Секторі Гази. Про це повідомляє The Guardian.

До лівого уряду Болівії вже приєдналися Чилі та Колумбія.

"Ми вимагаємо припинення нападів на Сектор Гази, які вже забрали життя тисяч мирних жителів і спричинили насильницьке переміщення палестинців", — заявила ще 31 жовтня Марія Нела Прада, міністр в адміністрації президента Болівії Луїса Арсе.

Цей крок було зроблено після того, як колишній президент країни Ево Моралес закликав свою країну розірвати зв'язки з Ізраїлем через "жахливу ситуацію, в якій опинився палестинський народ".

Раніше в жовтні на платформі X (раніше Twitter) Моралес висунув вимогу класифікувати Ізраїль як "терористичну державу", а ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та "його спільників" віддати до Міжнародного кримінального суду за геноцид і воєнні злочини.

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Через деякий час уряди Чилі та Колумбії відкликали своїх послів з Ізраїлю, а президент Бразилії розкритикував триваючі авіаудари по Сектору Гази.

Лівий президент Колумбії Густаво Петро заявив також 31 жовтня, що відкликав свого посла через "різанину палестинського народу", влаштовану Ізраїлем. Петро навіть порівняв дії Ізраїлю з діями нацистів Адольфа Гітлера, чим викликав докір з боку Міністерства закордонних справ Ізраїлю, яке звинуватило його в тому, що він наражає на небезпеку життя євреїв і заохочує "жахливі дії терористів ХАМАСу своїми ворожими й антисемітськими заявами".

Президент Чилі Габріель Борич також оголосив, що відкликав посла своєї країни в Тель-Авіві, щоб обговорити "неприйнятні порушення міжнародного гуманітарного права", які, за його словами, Ізраїль здійснює в Секторі Гази.

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"Понад 8000 цивільних жертв ізраїльського наступу — багато хто з них жінки і діти — продемонстрували, що військова операція є "колективним покаранням палестинського цивільного населення в Секторі Гази", — резюмував Борич.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва минулого тижня розкритикував те, що він назвав "божевіллям прем'єр-міністра Ізраїлю, який бажає знищити Сектор Гази", але забуває, що там перебувають не тільки солдати ХАМАСу, а й також жінки та діти, які є великими жертвами цієї війни.

"Те, що ХАМАС здійснив терористичний акт проти Ізраїлю, не означає, що Ізраїль має вбити мільйони невинних людей", — додав Лула в інтерв'ю.

"Уперше ми є свідками війни, в якій більшість загиблих — діти... Стоп! Заради бога, зупинись!" — написав Лула в соцмережі Х після повідомлень про те, що десятки людей було вбито внаслідок ізраїльських авіаударів по табору біженців на півночі Гази.

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Нагадаємо, Фокус повідомляв, що сухопутні війська Ізраїлю "прорвали" передню лінію оборони ХАМАС. На думку контр-адмірала Хагарі, наземна операція ізраїльської армії "просувається за планом". ЦАХАЛ атакує із суходолу, повітря і моря.

Раніше Фокус писав, що ЦАХАЛ вступив у бій з бойовиками ХАМАС у підземному місті Гази. За словами Ріка Бреннана, глави регіонального управління ВООЗ, у Секторі Гази зараз "катастрофа поверх катастрофи". Він підкреслив, що потреби в галузі охорони здоров'я зростають, а здатність міжнародних організацій їх задовольнити швидко знижується.