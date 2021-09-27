СБУ: в Житомире медики организовали схему по продаже онкобольным бесплатных лекарств (фото)

Медики направляли своих пациентов в аптеки, которым они продавали "списанные" препараты за полцены.

Служба безопасности Украины разоблачила группу медиков Житомирского областного онкологического диспансера, которая принуждала своих пациентов покупать в аптеках дорогие препараты, которые государство выдавало бесплатно. О вскрытии коррупционной схемы медиков сообщает пресс-служба СБУ.

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В сообщении ведомства говорится, что схему организовал заведующий одного из онкологических центров вместе со своим коллегой. Медики "списывали" выделенные государством лекарства и сбывали их в местные частные аптеки за полцены, а своих пациентов направляли в эти аптеки за дорогостоящими препаратами. По данным правоохранителей схема работала около полугода.

В рамках досудебного расследования были проведены обыски в кабинетах и авто подозреваемых медиков, а также в аптеках, которые были причастны к схеме. В результате было найдено около 500 тыс. гривен и 50 упаковок очередной партии для продажи дорогого лекарства.

Напомним, что в Днепре сотрудниками СБУ была обнаружена "ботоферма", выполнявшая заказы кураторов из РФ, которая пыталась сорвать масштабную вакцинацию от COVID-19.

Также недавно Фокус выяснял, почему с начала прошлого года Украину покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников.