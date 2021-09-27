СБУ: в Житомирі медики організували схему з продажу онкохворим безкоштовних ліків (фото)

Медики направляли своїх пацієнтів в аптеки, яким вони продавали "списані" препарати за пів ціни.

Служба безпеки України викрила групу медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, яка примушувала своїх пацієнтів купувати в аптеках дорогі препарати, які держава видавала безкоштовно. Про розкриття корупційної схеми медиків повідомляє пресслужба СБУ.

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У повідомленні відомства говориться, що схему організував завідувач одного з онкологічних центрів разом зі своїм колегою. Медики "списували" виділені державою ліки та збували їх у місцеві приватні аптеки за пів ціни, а своїх пацієнтів направляли в ці аптеки за дорогими препаратами. За даними правоохоронців, схема працювала близько пів року.

У межах досудового розслідування були проведені обшуки в кабінетах і авто підозрюваних медиків, а також в аптеках, які були причетні до схеми. У результаті було знайдено близько 500 тис. гривень і 50 упаковок чергової партії для продажу дорогих ліків.

Нагадаємо, що в Дніпрі співробітники СБУ виявили "ботоферму", яка виконувала замовлення кураторів із РФ, яка намагалася зірвати масштабну вакцинацію від COVID-19.

Також недавно Фокус з'ясовував, чому з початку минулого року Україну покинули понад 66 тис. лікарів і медичних працівників.