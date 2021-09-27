В Украине заработают 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД: в каких областях они появятся
В целом по стране будут работать уже 158 комплексов, которые в режиме реального времени фиксируют нарушения водителей.
С 28 сентября в четырех областях Украины заработают 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом предупредил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его словам, новые комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения заработают во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Одесской областях.
Камеры автофиксации нарушений ПДД — где заработают новые комплексы
Львовская область:
- на 10 км + 100 автодороги М-010 направление прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 447 км + 803 автодороги М-06 направление прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 137 км + 971 автодороги М-09 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 4 км + 898 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 552 км + 486 автодороги М-06 направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)
- на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 523 км + 260 автодороги М-06 направление прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 541 км + 451 автодороги М-06 направление прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 541 км + 296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 510 км + 120 автодороги М-06 направление прибора г. Запросов (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
Запорожская область:
- на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 310 км + 530 автодороги М-18 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 310 км + 722 автодороги М-18 направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч)
Закарпатская область:
- на 772 км + 750 автодороги М-06 направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч)
- на 780 км + 785 автодороги М-06 направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч)
Одесская область:
- на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч)
Таким образом, как отмечает Алексей Билошицкий, с 27 сентября в Украине в целом будут работать 158 камер автофиксации нарушений ПДД.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились 10 новых точек с приборами TruCAM. Новые точки контроля скоростного режима заработали сразу в шести областях Украины.
Также Фокус рассказывал, что суд признал незаконным измерение скорости движения прибором TruCAM с рук. По решению суда, который рассматривал иск оштрафованного водителя, патрульные полицейские должны размещать приборы только стационарно.