В Украине заработают 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД: в каких областях они появятся

В целом по стране будут работать уже 158 комплексов, которые в режиме реального времени фиксируют нарушения водителей.

С 28 сентября в четырех областях Украины заработают 20 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД. Об этом предупредил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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По его словам, новые комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения заработают во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Одесской областях.

Камеры автофиксации нарушений ПДД — где заработают новые комплексы

Львовская область:

на 10 км + 100 автодороги М-010 направление прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч)

на 447 км + 803 автодороги М-06 направление прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч)

на 137 км + 971 автодороги М-09 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 4 км + 898 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 552 км + 486 автодороги М-06 направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)

на 528 км + 459 автодороги М-06 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 523 км + 260 автодороги М-06 направление прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)

на 439 км + 352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км + 451 автодороги М-06 направление прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км + 296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч)

на 510 км + 120 автодороги М-06 направление прибора г. Запросов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожская область:

на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км + 530 автодороги М-18 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км + 722 автодороги М-18 направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч)

Закарпатская область:

на 772 км + 750 автодороги М-06 направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч)

на 780 км + 785 автодороги М-06 направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч)

Одесская область:

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч)

Таким образом, как отмечает Алексей Билошицкий, с 27 сентября в Украине в целом будут работать 158 камер автофиксации нарушений ПДД.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились 10 новых точек с приборами TruCAM. Новые точки контроля скоростного режима заработали сразу в шести областях Украины.

Также Фокус рассказывал, что суд признал незаконным измерение скорости движения прибором TruCAM с рук. По решению суда, который рассматривал иск оштрафованного водителя, патрульные полицейские должны размещать приборы только стационарно.