Эпидемии гриппа в Украине не будет — эксперт

В этом году в Украине не ожидается эпидемии гриппа. Избежать ее удастся благодаря действующим в стране антиковидным мерам. Об этом говорит эпидемиолог Андрей Александрин.

Опыт прошлого эпидемиологического сезона показывает, что строгие ограничительные меры способствуют защите не только от COVID-19, но и снижают распространение других респираторных заболеваний. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Не только COVID-19. Какие штаммы гриппа придут в Украину в этом году".

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Как считает Андрей Александрин, эпидемиолог и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемии гриппа в этом году также удастся избежать. В то же время эксперт обеспокоен тем, что многие государства, в том числе Украина, не сделали выводов из пандемии и не готовы вкладываться в полноценную вентиляцию закрытых помещений.

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Не только COVID-19. Какие штаммы гриппа придут в Украину в этом году

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в течение сезона 2021-2022 в Украине будут циркулировать следующие штаммы вируса: типа A/Victoria (H1N1), типа A/Cambodia (H3N2), типа B/Washington (B/Victoria), B/Phuket (B/Yamagata). По словам Игоря Кузина, главного санитарного врача страны и заместителя министра здравоохранения, в этом эпидсезоне не ожидается появление в стране новых штаммов.