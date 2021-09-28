Не только COVID-19. Какие штаммы гриппа придут в Украину в этом году

Будет ли в этом году эпидемия гриппа? Когда лучше сделать прививку от гриппа, какую вакцину выбрать и сколько она стоит? Какие штаммы гриппа ожидаются в стране в этом году и почему к нам поступает так мало вакцин от вируса, разбирался Фокус.

Инфекционисты уверяют, что идеальное время для вакцинирования от гриппа — сентябрь и начало октября, то есть до того, как начнется активная циркуляция вирусов. Это позволяет организму сформировать иммунитет и выработать достаточное количество антител, на что потребуется около двух недель. Проблема в том, что в украинских аптеках вакцины сейчас практически нет, но в частных клиниках такую прививку получить уже можно. А основную часть препаратов завозят в конце октября, а чаще всего — в ноябре.

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Это не означает, что позже нет смысла делать прививку. Как отмечают в Минздраве, вакцинироваться можно даже тогда, когда в регионе уже зафиксированы вспышки заболеваемости. Вопреки распространенному мифу, эта процедура не ослабляет, а, наоборот, усиливает способность организма противостоять гриппу, утверждают в ведомстве.

В одном из недавних интервью Игорь Кузин, главный санитарный врач страны и заместитель министра здравоохранения, сообщил, что в этом эпидсезоне в украинские аптеки должно поступить около миллиона доз вакцин против гриппа. В прошлом году количество было еще меньшим — около 650 тыс.

Почему миллион доз вакцины от гриппа — это "ни о чем"

"Один миллион для всей страны — это ни о чем", — комментирует Андрей Александрин, эпидемиолог и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. Однако важно понимать, напоминает эксперт, что вакцина против гриппа не является обязательной в Украине и не входит в календарь прививок, утвержденных Минздравом, то есть человек самостоятельно должен позаботиться о том, чтобы вакцинироваться. Люди могут либо купить препарат в аптеке и приехать в больницу, где сделают прививку, либо обратиться в одну из частных клиник, где сами закупают вакцины, так что пациенту не надо беспокоиться о логистике. Правда, в последнем случае стоимость процедуры вырастает в несколько раз. Если судить по прошлому году, прививка от гриппа обходится в 250–300 грн в случае, если покупать препарат в аптеке, и до 1,5 тыс. грн, если обратиться в частную клинику.

Прививка на 60% снижает риск тяжелого протекания болезни и осложнений и на 80% уменьшает вероятность летальных случаев

В сезон 2020/2021 в Украине можно было найти несколько препаратов, в том числе французский "Ваксигрипп" и южнокорейский "ДжиСи Флю". Как отмечает в разговоре с Фокусом инфекционистка Евгения Менжулина, несмотря на то что вакцины продают в украинских аптеках без рецепта, не стоит их покупать без предварительной консультации с врачом. Только специалист может определить, какой препарат точно подойдет.

Объем поставок вакцин в страну объясняется спросом.

"Дистрибьюторы изначально формируют заказ в соответствии с заявками. Когда начинается эпидсезон, в Украину привозят уже заранее определенное количество доз", — говорит Александрин.

Многие частные клиники предварительно бронируют вакцины от гриппа, в итоге в аптеки поступает ограниченное количество препаратов. Осенью 2020 года фармацевты рассказывали, что вакцины раскупали в течение часа после начала продаж. Как считает врач семейной медицины Дарина Дмитриевская, это нормальный процесс. Если покупать препарат в аптеке самостоятельно, то надо позаботиться и о соблюдении особых условий при его транспортировке, ведь вакцину следует перевозить в специальном контейнере, однако далеко не все придерживаются инструкций.

"Клиника обеспечивает соблюдение температурного режима, — комментирует эксперт. — А человека, купившего вакцину в аптеке, никто не проконтролирует, не нагрел ли он препарат [при перевозке]". Никакой опасности введение испорченной вакцины не представляет, но работать она уже не будет.

Репетиция перед COVID-19

"В прошлом году я обращался к Михаилу Радуцкому [глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации] и к Максиму Степанову [экс-министр здравоохранения] и говорил о том, что прививочная кампания против гриппа 2020/2021 — это генеральная репетиция перед вакцинацией против COVID-19", — рассказывает Андрей Александрин. По его словам, если бы Минздрав смог организовать массовую вакцинацию населения от гриппа, это показало бы, что Украина готова прививать людей от коронавируса. Однако кампания провалилась: в прошлом эпидсезоне от гриппа вакцинировалось лишь около 200 тыс. человек, то есть 0,5% населения страны. При этом гриппом переболело 11,2% украинцев. Как отмечает Игорь Кузин, у многих болезнь проходила тяжело, с последующими осложнениями.

Дарина Дмитриевская считает, что нежелание украинцев вакцинироваться связано с распространенными среди населения мифами. Часто люди не понимают, что надо вакцинироваться ежегодно.

"Да, прививку надо делать каждый год, — подтверждает врач. — В США от гриппа вообще раз в полгода вакцинируются, потому что такая особенность циркуляции [вирусов]". Одной из причин отказа населения от вакцин является их стоимость. Тем не менее лечение гриппа может обойтись в несколько тысяч гривен, так что такие траты окупаются.

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К основному просчету Минздрава можно отнести практически полное отсутствие пропаганды прививок. В Украине не хватает социальной рекламы, объясняющей, зачем нужны вакцины и какой эффект они дают. Между тем прививка на 60% снижает риск тяжелого протекания болезни и осложнений и на 80% уменьшает вероятность летальных случаев.

"Пока в нашей стране не появится свое производство вакцины от гриппа, никто не будет заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в образовательные программы и информирование людей", — уверен Андрей Александрин.

Однако главный санврач недавно анонсировал планы по изготовлению препаратов в стране.

"Украинские фармацевтические производители ведут переговоры о локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины", — рассказал чиновник. Предполагается, что отечественная прививка появится уже в первом полугодии 2022 года.

Еще одной проблемой Украины Александрин называет слишком сложную процедуру получения препарата. По его словам, весь процесс можно упростить, если дать возможность вакцинировать людей не только в больницах.

"Это элементарная прививка, там нет ничего сложного, ее можно было бы делать непосредственно в аптеках или даже в общественных местах", — уверен эксперт. Доступность вакцинирования сразу бы позитивно сказалась на количестве привитых людей.

Эпидемия гриппа: обнадеживающий прогноз

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в течение сезона 2021–2022 в Украине будут циркулировать следующие штаммы вируса: типа A/Victoria (H1N1), типа A/Cambodia (H3N2), типа B/Washington (B/Victoria), B/Phuket (B/Yamagata). То есть ситуация практически идентична прошлогодней. По словам Игоря Кузина, в этом эпидсезоне появление в стране новых штаммов не ожидается.

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Оптимистичные прогнозы дает и Андрей Александрин, который уверен, что эпидемии гриппа не случится. Это заслуга тех ограничительных мероприятий, которые существуют и будут вводиться дополнительно. Как показывает опыт прошлого года, карантин действительно способствовал снижению распространения не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний. В то же время эпидемиолог обеспокоен тем, что многие государства, в том числе Украина, не сделали выводов из пандемии и не готовы вкладываться в развитие инфраструктуры. В частности, обеспечить полноценную вентиляцию закрытых помещений.