Не тільки COVID-19. Які штами грипу прийдуть в Україну в цьому році

Чи буде в цьому році епідемія грипу? Коли краще зробити щеплення від грипу, яку вакцину вибрати і скільки вона коштує? Які штами грипу очікуються в країні в цьому році та чому до нас надходить так мало вакцин від вірусу, розбирався Фокус.

Інфекціоністи запевняють, що ідеальний час для вакцинації від грипу — вересень і початок жовтня, тобто до того, як почнеться активна циркуляція вірусів. Це дозволяє організму сформувати імунітет і виробити достатню кількість антитіл, на що буде потрібно близько двох тижнів. Проблема лише в тому, що в Україні вакцини в ці місяці не завозять. Як правило, вони з'являються у нас у кращому випадку в кінці жовтня, а найчастіше — в листопаді.

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Це не означає, що пізніше немає сенсу робити щеплення. Як зазначають у МОЗ, вакцинуватися можна навіть тоді, коли в регіоні вже зафіксовані спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, ця процедура не послаблює, а, навпаки, підсилює здатність організму протистояти грипу, стверджують у відомстві.

В одному з недавніх інтерв'ю Ігор Кузін, головний санітарний лікар країни і заступник міністра охорони здоров'я, повідомив, що в цьому епідсезоні в українські аптеки має надійти близько мільйона доз вакцин проти грипу. У минулому році кількість було ще меншою — близько 650 тис.

Чому мільйон доз вакцини від грипу — це "ні про що"

"Один мільйон для всієї країни — це ні про що", — коментує Андрій Александрін, епідеміолог і глава Національної експертної групи з інфекційного контролю. Однак важливо розуміти, нагадує експерт, що вакцина проти грипу не є обов'язковою в Україні і не входить у календар щеплень, затверджених Міністерством охорони здоров'я, тобто людина самостійно повинна подбати про те, щоб вакцинуватися. Люди можуть або купити препарат в аптеці та приїхати в лікарню, де зроблять щеплення, або звернутися в одну з приватних клінік, де самі закуповують вакцини, так що пацієнтові не треба турбуватися про логістику. Правда, в останньому випадку вартість процедури виростає в кілька разів. Якщо судити по минулому році, щеплення від грипу обходиться в 250-300 грн у разі, якщо купувати препарат в аптеці, і до 1,5 тис. грн, якщо звернутися в приватну клініку.

Щеплення на 60% знижує ризик важкого перебігу хвороби і ускладнень і на 80% зменшує ймовірність летальних випадків

У сезон 2020/2021 в Україні можна було знайти декілька препаратів, у тому числі французький "Ваксигрип" і південнокорейський "ДжіСі Флю". Як зазначає в розмові з Фокусом інфекціоністка Євгенія Менжуліна, незважаючи на те, що вакцини продають в українських аптеках без рецепта, не варто їх купувати без попередньої консультації з лікарем. Тільки фахівець може визначити, який препарат точно підійде.

Обсяг поставок вакцин у країну пояснюється попитом.

"Дистриб'ютори спочатку формують замовлення відповідно до заявок. Коли починається епідсезон, в Україну привозять уже заздалегідь визначену кількість доз", — говорить Александрін.

Багато приватних клінік попередньо бронюють вакцини від грипу, в результаті в аптеки надходить обмежена кількість препаратів. Восени 2020 року фармацевти розповідали, що вакцини розкуповували протягом години після початку продажів. Як вважає лікар сімейної медицини Дарина Дмитрівська, це нормальний процес. Якщо купувати препарат в аптеці самостійно, то треба подбати і про дотримання особливих умов при його транспортуванні, адже вакцину слід перевозити в спеціальному контейнері, проте далеко не всі дотримуються інструкцій.

"Клініка забезпечує дотримання температурного режиму, — коментує експертка. — А людину, яка купила вакцину в аптеці, ніхто не проконтролює, чи не нагріла вона препарат [при перевезенні]". Ніякої небезпеки введення зіпсованої вакцини не представляє, але працювати вона вже не буде.

Репетиція перед COVID-19

"В минулому році я звертався до Михайла Радуцького [глава парламентського комітету з питань здоров'я нації] і до Максима Степанова [ексміністр охорони здоров'я] і говорив про те, що щепна кампанія проти грипу 2020/2021 — це генеральна репетиція перед вакцинацією проти COVID- 19", — розповідає Андрій Александрін. За його словами, якби МОЗ зміг організувати масову вакцинацію населення від грипу, це показало б, що Україна готова прищеплювати людей від коронавірусу. Однак кампанія провалилася: у минулому епідсезоні від грипу вакцинувалися лише близько 200 тис. чоловік, тобто 0,5% населення країни. При цьому на грип перехворіло 11,2% українців. Як зазначає Ігор Кузін, у багатьох хвороба проходила важко, з подальшими ускладненнями.

Дарина Дмитрівська вважає, що небажання українців вакцинуватися пов'язане з поширеними серед населення міфами. Часто люди не розуміють, що треба вакцинуватися щороку.

"Так, щеплення треба робити щороку, — підтверджує лікар. — У США від грипу взагалі раз на пів року вакцинуються, тому що така особливість циркуляції [вірусів]". Однією з причин відмови населення від вакцин є їхня вартість. Проте лікування грипу може обійтися в кілька тисяч гривень, так що такі витрати окупаються.

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До основного прорахунку МОЗ можна віднести практично повну відсутність пропаганди щеплень. В Україні не вистачає соціальної реклами, що пояснює, навіщо потрібні вакцини та який ефект вони дають. Тим часом щеплення на 60% знижує ризик важкого перебігу хвороби й ускладнень і на 80% зменшує ймовірність летальних випадків.

"Поки в нашій країні не з'явиться своє виробництво вакцини від грипу, ніхто не буде зацікавлений у тому, щоб вкладати кошти в освітні програми та інформування людей", — упевнений Андрій Александрін.

Однак головний санлікар недавно анонсував плани з виготовлення препаратів у країні.

"Українські фармацевтичні виробники ведуть переговори про локалізацію виробництва вакцини від грипу на території України", — розповів чиновник. Передбачається, що вітчизняні щеплення з'являться вже в першому півріччі 2022 року.

Ще однією проблемою України Александрін називає занадто складну процедуру отримання препарату. За його словами, весь процес можна спростити, якщо дати можливість вакцинувати людей не тільки в лікарнях.

"Це елементарне щеплення, там немає нічого складного, його можна було б робити безпосередньо в аптеках або навіть у громадських місцях", — упевнений експерт. Доступність вакцинації відразу б позитивно позначилася на кількості щеплених людей.

Епідемія грипу: обнадійливий прогноз

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом сезону 2021-2022 в Україні будуть циркулювати наступні штами вірусу: типу A/Victoria (H1N1), типу A/Cambodia (H3N2), типу B/Washington (B/Victoria), B/Phuket ( B/Yamagata). Тобто ситуація практично ідентична торішній. За словами Ігоря Кузіна, в цьому епідсезоні поява в країні нових штамів не очікується.

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Оптимістичні прогнози дає й Андрій Александрін, який упевнений, що епідемії грипу не станеться. Це заслуга тих обмежувальних заходів, які існують і будуть вводитися додатково. Як показує досвід минулого року, карантин дійсно сприяв зниженню поширення не тільки коронавірусу, а й інших респіраторних захворювань. У той же час епідеміолог стурбований тим, що багато держав, у тому числі Україна, не зробили висновків із пандемії і не готові вкладатися в розвиток інфраструктури. Зокрема, забезпечити повноцінну вентиляцію закритих приміщень.