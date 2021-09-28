Епідемії грипу в Україні не буде — експерт

Цьогоріч в Україні не очікується епідемії грипу. Уникнути її вдасться завдяки чинним у країні антиковідним заходам. Про це говорить епідеміолог Андрій Александрін.

Досвід минулого епідеміологічного сезону показує, що суворі обмежувальні заходи сприяють захисту не тільки від COVID-19, але й знижують поширення інших респіраторних захворювань. Про це пише журнал Фокус у статті "Не тільки COVID-19. Які штами грипу прийдуть в Україну цьогоріч".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як вважає Андрій Александрін, епідеміолог і глава Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідемії грипу цьогоріч також вдасться уникнути. У той же час експерт стурбований тим, що багато держав, зокрема Україна, не зробили висновків із пандемії і не готові вкладатися в повноцінну вентиляцію закритих приміщень.

Важливо

Не тільки COVID-19. Які штами грипу прийдуть в Україну в цьому році

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом сезону 2021-2022 в Україні будуть циркулювати такі штами вірусу: типу A/Victoria (H1N1), типу A/Cambodia (H3N2), типу B/Washington (B/Victoria), B/Phuket ( B/Yamagata). За словами Ігоря Кузіна, головного санітарного лікаря країни і заступника міністра охорони здоров'я, в цьому епідсезоні не очікується поява в країні нових штамів.