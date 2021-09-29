Кабмин выделил деньги на целевую закупку вакцин от гриппа

В Украине лабораторно пока не подтверждена циркуляция вирусов гриппа, но прогноз эпидемиологов в отношении этого заболевания тревожный.

На заседании 29 сентября правительство решило направить $1,2 млн на приобретение вакцин от гриппа для проведения вакцинации людей из профессиональных групп риска.

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Такими группами премьер-министр назвал "коллективы, которые больше всех работают с людьми – работники полиции, пограничники, работники образования и медработники".

Бюджетные средства на закупку вакцин будут перераспределены с других статей расходов.

В Украине пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидается в период с октября по ноябрь. В середине сентября за неделю ОРВИ заболели около 182 тысяч украинцев. Об этом 22 сентября сказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

Она подчеркнула, что прогноз неутешительный, но в стране пока лабораторно не подтверждена циркуляции вирусов гриппа.

Отметим, что Центр общественного здоровья последний раз публиковал свою еженедельную сводку о ситуации с гриппом и ОРВИ в Украине 26 мая.

Ранее Фокус писал, какие штаммы гриппа ожидаются в Украине в этом году.