Кабмін виділив гроші на цільову закупівлю вакцин від грипу

В Україні лабораторно поки не підтверджена циркуляція вірусів грипу, але прогноз епідеміологів щодо цього захворювання тривожний.

На засіданні 29 вересня уряд вирішив направити $1,2 млн на придбання вакцин від грипу для проведення вакцинації людей з професійних груп ризику.

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Такими групами прем'єр-міністр назвав "колективи, які більше за всіх працюють з людьми — працівники поліції, прикордонники, працівники освіти та медпрацівники".

Бюджетні кошти на закупівлю вакцин будуть перерозподілені з інших статей витрат.

В Україні пік захворюваності на грип та ГРВІ очікується в період з жовтня по листопад. У середині вересня за тиждень на ГРВІ захворіли близько 182 тисяч українців. Про це 22 вересня сказала завідувачка відділом організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

Вона підкреслила, що прогноз невтішний, але в країні поки лабораторно не підтверджена циркуляція вірусів грипу.

Зазначимо, що Центр громадського здоров'я востаннє публікував своє щотижневе зведення про ситуацію з грипом і ГРВІ в Україні 26 травня.

Раніше Фокус писав, які штами грипу очікуються в Україні в цьому році.