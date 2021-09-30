Статистика коронавируса на 30 сентября: 11757 новых случаев, 2556 госпитализаций

В 2020 году из 27 тысяч пациентов больниц в среднем в день умирали 130 человек, сейчас на 19 тысяч госпитализированных ежедневно приходится порядка 140 летальных случаев.

За сутки, 28 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 054, медработников – 242). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 11 757 человек;

госпитализированы – 2 556;

умерли – 194;

выписаны из больниц – 3 839.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 46,1%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 005 коек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

22 сентября – 2 070;

23 сентября – 2 060;

24 сентября – 2 035;

25 сентября – 2 325;

26 сентября – 1 478;

27 сентября – 1 288;

28 сентября – 2855.

Статистика смертности за последние семь дней:

22 сентября – 123;

23 сентября – 140;

24 сентября – 133;

25 сентября – 69;

26 сентября – 94;

27 сентября – 143;

28 сентября – 217.

За минувшие сутки в Украине проведено 93 356 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 46 604;

методом ИФА – 10 626;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 126.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 1087 случаев;

Львовская обл. – 927 случаев;

Днепропетровская обл. – 926;

Одесская обл. – 752

Донецкая обл. – 739.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 423 379 человек;

умерли – 56 274;

проведено ПЦР-тестов – 12 829 867.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 19 008 ковид-пациентов, рост показателя – 33%. Число суточных госпитализаций выросло на 26%.

Он отметил, что число летальных случаев от коронавируса уже выше, чем на 1 ноября 2020 года, когда в больницах было 27 тысяч пациентов.

"Год назад из 27 тысяч пациентов в среднем в день умирали 130 человек, сейчас на 19 тысяч пациентов в больницах в среднем в день умирает 140 человек", – написал Истребин.

[ + – ] Количество пациентов в больницах. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Количество летальных случаев. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Недельная динамика. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Сглаженные новые случаи. Автор: Евгений Истребин

[ + – ] Число новых случаев за 7 дней. Автор: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 126 003 человека. Из них вторую дозу получили 52 187 человек.

С начала прививочной кампании привиты 7 000 535 человек, из них полностью иммунизированы – 5 617 457, первую дозу вакцины получили 7 000 533 человек.

Ранее сообщалось, что 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса в Украине, не были вакцинированы.

Украина вышла на второе место в Европе по темпу роста выявленных случаев ковида, темпы вакцинации замедлились, а власти продолжают играть в адаптивный карантин, половинчатые меры и "гибкий подход". Фокус разбирался, почему украинцы сорвали вакцинацию от коронавируса.