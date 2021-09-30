Статистика коронавируса на 30 сентября: 11757 новых случаев, 2556 госпитализаций
В 2020 году из 27 тысяч пациентов больниц в среднем в день умирали 130 человек, сейчас на 19 тысяч госпитализированных ежедневно приходится порядка 140 летальных случаев.
За сутки, 28 сентября в Украине зафиксировано 11 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 054, медработников – 242). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 11 757 человек;
- госпитализированы – 2 556;
- умерли – 194;
- выписаны из больниц – 3 839.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 46,1%. Под коронавирусных больных сейчас выделены 40 005 коек.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 22 сентября – 2 070;
- 23 сентября – 2 060;
- 24 сентября – 2 035;
- 25 сентября – 2 325;
- 26 сентября – 1 478;
- 27 сентября – 1 288;
- 28 сентября – 2855.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 22 сентября – 123;
- 23 сентября – 140;
- 24 сентября – 133;
- 25 сентября – 69;
- 26 сентября – 94;
- 27 сентября – 143;
- 28 сентября – 217.
За минувшие сутки в Украине проведено 93 356 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 46 604;
- методом ИФА – 10 626;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 126.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 1087 случаев;
- Львовская обл. – 927 случаев;
- Днепропетровская обл. – 926;
- Одесская обл. – 752
- Донецкая обл. – 739.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 423 379 человек;
- умерли – 56 274;
- проведено ПЦР-тестов – 12 829 867.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал, что в больницах находятся 19 008 ковид-пациентов, рост показателя – 33%. Число суточных госпитализаций выросло на 26%.
Он отметил, что число летальных случаев от коронавируса уже выше, чем на 1 ноября 2020 года, когда в больницах было 27 тысяч пациентов.
"Год назад из 27 тысяч пациентов в среднем в день умирали 130 человек, сейчас на 19 тысяч пациентов в больницах в среднем в день умирает 140 человек", – написал Истребин.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация. За последние сутки привиты 126 003 человека. Из них вторую дозу получили 52 187 человек.
С начала прививочной кампании привиты 7 000 535 человек, из них полностью иммунизированы – 5 617 457, первую дозу вакцины получили 7 000 533 человек.
Ранее сообщалось, что 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса в Украине, не были вакцинированы.
Украина вышла на второе место в Европе по темпу роста выявленных случаев ковида, темпы вакцинации замедлились, а власти продолжают играть в адаптивный карантин, половинчатые меры и "гибкий подход". Фокус разбирался, почему украинцы сорвали вакцинацию от коронавируса.