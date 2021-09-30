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Статистика коронавірусу на 30 вересня: 11 757 нових випадків, 2 556 госпіталізацій

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Фото: korabelov.info | Медик "швидкої допомоги"

У 2020 році з 27 тисяч пацієнтів лікарень у середньому на день помирали 130 осіб, зараз на 19 тисяч госпіталізованих щодня припадає близько 140 летальних випадків.

За добу 28 вересня в Україні зафіксовано 11 757 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей — 1 054, медпрацівників — 242). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Усього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 11 757 осіб;
  • госпіталізовані — 2 556;
  • померли — 194;
  • виписані з лікарень — 3 839.

Заповненість ковідних лікарень у цілому по Україні становить 46,1%. Під коронавірусних хворих зараз виділені 40 005 ліжок.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 22 вересня — 2 070;
  • 23 вересня — 2 060;
  • 24 вересня — 2 035;
  • 25 вересня — 2 325;
  • 26 вересня — 1 478;
  • 27 вересня — 1 288;
  • 28 вересня — 2855.

Статистика смертності за останні сім днів:

  • 22 вересня — 123;
  • 23 вересня — 140;
  • 24 вересня — 133;
  • 25 вересня — 69;
  • 26 вересня — 94;
  • 27 вересня — 143;
  • 28 вересня — 217.

За минулу добу в Україні проведено 93 356 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 46 604;
  • методом ІФА — 10 626;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 36 126.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Харківська обл. — 1087 випадків;
  • Львівська обл. — 927 випадків;
  • Дніпропетровська область. — 926;
  • Одеська обл. — 752
  • Донецька обл. — 739.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 423 379 чоловік;
  • померли — 56 274;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 829 867.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав, що в лікарнях перебувають 19 008 ковід-пацієнтів, зростання показника — 33%. Число добових госпіталізацій зросла на 26%.

Він зазначив, що кількість летальних випадків від коронавірусу вже вища, ніж на 1 листопада 2020 року, коли в лікарнях було 27 тисяч пацієнтів.

"Рік тому з 27 тисяч пацієнтів у середньому на день вмирали 130 осіб, зараз на 19 тисяч пацієнтів у лікарнях у середньому на день помирає 140 осіб", — написав Істребін.

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Кількість пацієнтів у лікарнях. Автор: Євген Істребін
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Кількість летальних випадків. Автор: Євген Істребін
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Тижнева динаміка. Автор: Євген Істребін
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Нові випадки. Автор: Євген Істребін
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Згладжені нові випадки. Автор: Євген Істребін
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Число нових випадків за 7 днів. Автор: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація. За останню добу щеплені 126 003 людини. Із них другу дозу отримали 52 187 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 7 000 535 чоловік, із них повністю імунізовані — 5 617 457, першу дозу вакцини отримали 7 000 533 чоловік.

Раніше повідомлялося, що 98,3% пацієнтів старші за 60 років, які померли від коронавірусу в Україні, не були вакциновані.

Україна вийшла на друге місце в Європі за темпами зростання виявлених випадків ковіду, темпи вакцинації сповільнилися, а влада продовжує грати в адаптивний карантин, половинчасті заходи та "гнучкий підхід". Фокус розбирався, чому українці зірвали вакцинацію від коронавірусу.