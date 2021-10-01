Горсовет Владимир-Волынского проголосовал за возвращение городу исторического названия

За то, чтобы город назывался "Владимир", проголосовали 30 из 34 депутатов. Теперь это решение должна утвердить Верховная Рада.

Владимир-Волынский городской совет в пятницу, 1 октября, проголосовал за возвращение городу того исторического названия, которое он имел до 1911 года, а именно — "Владимир". Об этом сообщает сайт муниципалитета.

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За соответствующее решение проголосовали 30 из 34 присутствующих в зале заседаний депутатов.

Следует отметить, что голосование в городском совете еще не означает, что город будет переименован. В соответствии с процедурой, теперь переименование должен утвердить парламент страны.

Почему хотят переименовать Владимир-Волынский

В результате третьего раздела Польши в 1795 году город вошел в состав Российской империи, как один из уездных центров Волынской губернии. Со временем город переименовали во Владимир-Волынский — с целью отличить его от российского Владимира-на-Клязьме. Поскольку после развала Советского Союза в пределах одной страны больше не было городов под названием Владимир, местные власти решили вернуть Владимир-Волынскому историческое название.

Впрочем, некоторые депутаты горсовета предлагали переименовать город в "Ладомир", однако после дебатов, которые состоялись 1 октября, большинство местных депутатов проголосовали за название "Владимир".

Фокус ранее писал о том, что Верховная Рада поддержала переименование поселка городского типа Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк. Историческое название поселка использовалось до 1951 года, пока его не переименовали по политико-идеологическим соображениям.

Также Фокус сообщал, что суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве. 22 апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. Как заявил адвокат, решение апелляционного суда касается еще трех столичных улиц и одного переулка.