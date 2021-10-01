Міськрада Володимир-Волинського проголосувала за повернення місту історичної назви

За те, щоб місто називалося "Володимир", проголосували 30 із 34 депутатів. Тепер це рішення має затвердити Верховна Рада.

Володимир-Волинська міська рада в п'ятницю, 1 жовтня, проголосувала за повернення місту тієї історичної назви, яку він мав до 1911 року, а саме — "Володимир". Про це повідомляє сайт муніципалітету.

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За відповідне рішення проголосували 30 з 34 присутніх у залі засідань депутатів.

Слід зазначити, що голосування в міській раді ще не означає, що місто буде перейменовано. Відповідно до процедури, тепер перейменування повинен затвердити парламент країни.

Чому хочуть перейменувати Володимир-Волинський

У результаті третього поділу Польщі в 1795 році місто ввійшло до складу Російської імперії як один із повітових центрів Волинської губернії. Згодом місто перейменували на Володимир-Волинський — із метою відрізнити його від російського Володимира-на-Клязьмі. Оскільки після розвалу Радянського Союзу в межах однієї країни більше не було міст під назвою Володимир, місцева влада вирішила повернути Володимир-Волинському історичну назву.

Утім, деякі депутати міськради пропонували перейменувати місто в "Ладомир", однак після дебатів, які відбулися 1 жовтня, більшість місцевих депутатів проголосували за назву "Володимир".

Фокус раніше писав про те, що Верховна Рада підтримала перейменування селища міського типу Новгородське Донецької області на Нью-Йорк. Історичну назву селища використовували до 1951 року, поки його не перейменували з політико-ідеологічних міркувань.

Також Фокус повідомляв, що суд визнав законним перейменування Московського проспекту в Києві. 22 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери. Як заявив адвокат, рішення апеляційного суду стосується ще трьох столичних вулиць і одного провулка.