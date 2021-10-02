Возле украинской антарктической станции родила самка тюленя: один детеныш скончался (фото)

Двоих появившихся на свет самок назвали Пенолой и Кралей, они здоровы и активны. Украинские ученые выясняют причины смерти третьего детеныша — самца.

Около украинской станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез рядом с Антарктическим полуостровом, самка тюленя родила троих детенышей. Об этом говорится в публикации Национального антарктического научного центра в Facebook.

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Среди родившихся — две самки и один самец. Первую самку назвали Пенолой — в честь пролива, рядом с которым она родилась, вторую — Кралей. Самец, однако, роды не пережил.

"Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными", — пишут полярники.

По словам ученых, уже через неделю новорожденные млекопитающие, вероятно, уже познакомятся с водой. Самка же после того, как завершится процесс вскармливания детенышей, будет вновь готова к оплодотворению.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Исследование тюленей входит в работу украинских полярников. Они традиционно изучают особенности их размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и так далее. Также на станции "Академик Вернадский" изучают звуки, которые издают эти млекопитающие.

Примечательно, что тюлени рожают возле станции "Академик Вернадский" регулярно. В прошлом году, например, сообщалось о рождении одного детеныша.

Напомним также, что ученые Национального антарктического научного центра Украины получили результаты радиоуглеродного анализа останков кита, обнаруженных на острове Расмуссен в Антарктиде. Морское животное умерло, когда до рождения князя Владимира и княгини Ольги оставалось еще три столетия.