Біля української антарктичної станції народила самка тюленя: одне дитинча померло (фото)

Двох самок, що з'явилися на світ, назвали Пенолою і Кралею, вони здорові і активні. Українські вчені з'ясовують причини смерті третього дитинчати — самця.

Поблизу української станції "Академік Вернадський", яка розташована на острові Галіндез поруч з Антарктичним півостровом, самка тюленя народила трьох дитинчат. Про це йдеться в публікації Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

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Серед народжених — дві самки і один самець. Першу самку назвали Пенол ою— на честь протоки, поруч з яким вона народилася, другу — Кралею. Самець, однак, пологи не пережив.

"Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. У той же час Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими і активними", — пишуть полярники.

За словами вчених, вже за тиждень новонароджені ссавці, ймовірно, вже познайомляться з водою. Самка ж після того, як завершиться процес вигодовування дитинчат, буде знову готова до запліднення.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Дослідження тюленів входить в роботу українських полярників. Вони традиційно вивчають особливості їх розмноження і харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забруднювачів і так далі. Також на станції "Академік Вернадський" вивчають звуки, які видають ці ссавці.

Слід зазначити, що тюлені народжують біля станції "Академік Вернадський" регулярно. У минулому році, наприклад, повідомлялося про народження одного дитинчати.

Нагадаємо також, що вчені Національного антарктичного наукового центру України отримали результати радіовуглецевого аналізу останків кита, виявлених на острові Расмуссен в Антарктиді. Морське тварина померла, коли до народження князя Володимира і княгині Ольги залишалося ще три століття.