Дуже поганий день. Тюлень випадково потрапив у величезну пащу горбатого кита (відео)

Морські ссавці, як правило, не входять до меню морських гігантів, але цього разу тюленю не пощастило опинитися в пащі горбатого кита.

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Більшу частину поверхні планети вкриває Світовий океан, де різноманітні види ділять територію. Деякі види стають здобиччю інших, а деякі цілком здатні мирно уживатися на одній території — наприклад, горбаті кити й тюлені. Але, не цього разу, пише IFLScience.

Часом морські тварини можуть вступати у випадкові взаємодії, як сталося і цього разу, коли розгублений тюлень потрапив у величезну пащу горбатого кита. Інцидент стався в протоці Хуан-де-Фука, де за розвитком подій спостерігала туристична група під час спостереження за китами.

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Туристи зазначають, що тюлень (Phoca vitulina) виглядав спантеличеним у широко розкритому роті горбатого кита, на ім'я Зілліон. Кадри випадкової взаємодії були зроблені Брук Казановою, яка працює в Blue Kingdom Whale and Wildlife Tours.

Відомо, що горбаті кити є фільтраторами, для цього вони використовують свої пластини вусиків, що допомагає їм споживати величезну кількість дрібних морських безхребетних, відомих як криль. Під час годування кити вистрибують на поверхню, відкриваючи свої величезні роти та зачерпуючи велику кількість води, а потім відфільтровують воду.

На жаль для тюленя, він опинився саме в тому місці, де кит з'явився на поверхні з відкритим ротом. Утім, є і хороші новини: команда повідомила, що ссавцю вдалося вибратися з пащі горбатого кита абсолютно неушкодженим.

Дослідники зазначають, що звичайні тюлені є досить поширеним видом. Як правило, їхня вага сягає близько 129 кілограмів, а довжина сягає 1,8 метра. Водночас горбаті кити можуть важити до 40 тонн і досягають довжини у 18 метрів.

Тюлені зазвичай харчуються рибою і ракоподібними, а також є ласою здобиччю для косаток. Раніше вчені також помічали, що на тюленів можуть полювати кити та вони також стикаються з іншими небезпеками з боку людей.

Водночас горбаті кити використовують різні техніки годування, зокрема використовують бульбашкові сітки для лову здобичі.

Раніше Фокус писав про те, що кити самі створюють і використовую вправні знаряддя для полювання: отримують у 7 разів більше їжі.