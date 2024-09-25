Очень плохой день. Тюлень случайно угодил в огромную пасть горбатого кита (видео)

Морские млекопитающие, как правило, не входят в меню морских гигантов, но на этот раз тюленю не повезло оказаться в пасти горбатого кита.

Related video

Большую часть поверхности планеты покрывает Мировой океан, где разнообразные виды делят территорию. Некоторые виды становятся добычей других, а некоторые вполне способны мирно уживаться на одной территории — например, горбатые киты и тюлени. Но, не в этот раз, пишет IFLScience.

Порой морские животные могут вступать в случайные взаимодействия, как произошло и в этот раз, когда растерянный тюлень угодил в огромную пасть горбатого кита. Инцидент произошел в проливе Хуан-де-Фука, где за развитием событий наблюдала туристическая группа во время наблюдения за китами.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Туристы отмечают, что тюлень (Phoca vitulina) выглядел сбитым с толку в широко раскрытом рте горбатого кита по имени Зиллион. Кадры случайного взаимодействия были сделаны Брук Казановой, которая работает в Blue Kingdom Whale and Wildlife Tours.

Известно, что горбатые киты являются фильтраторами, для этого они используют свои пластины усиков, что помогает им потреблять огромное количество мелких морских беспозвоночных, известных как криль. Во время кормления киты выпрыгивают на поверхность, открывая свои огромные рты и зачерпывая большое количество воды, а затем отфильтровывают воду.

К несчастью для тюленя, он оказался именно в том месте, где кит появился на поверхности с открытым ртом. Впрочем, есть и хорошие новости: команда сообщила, что млекопитающему удалось выбраться из пасти горбатого кита совершенно невредимым.

Исследователи отмечают, что обыкновенные тюлени являются весьма распространенным видом. Как правило, их вес достигает около 129 килограммов, а длина достигает 1,8 метра. В то же время горбатые киты могут весить до 40 тонн и достигают длины в 18 метров.

Тюлени обычно питаются рыбой и ракообразными, а также являются лакомой добычей для косаток. Ранее ученые также замечали, что на тюленей могут охотиться киты и они также сталкиваются с другими опасностями со стороны людей.

В то же время горбатые киты используют различные техники кормления, в том числе используют пузырьковые сети для ловли добычи.

Ранее Фокус писал о том, что киты сами создают и использую искусные орудия для охоты: получают в 7 раз больше пищи.