Ухудшение эпидситуации мотивирует людей вакцинироваться, — Игорь Кузин

Осенняя волна COVID-19 в Украине заставит население задуматься о вакцинации

Летом Великобритания пережила вспышку штамма коронавируса "Дельта", это заставило население страны вакцинироваться. В Украине только сейчас идет ухудшение эпидситуации, и это может спровоцировать людей всерьез задуматься о прививке от COVID-19. Об этом в интервью журналу Фокус рассказал Игорь Кузин, главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения.

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По словам чиновника, вся вакцинальная инфраструктура в Украине уже развернута, но она не работает на полную мощность. "Средние ежедневные показатели вакцинации сейчас находятся на уровне 110-120 тыс. в сутки, но расчетная мощность составляет 250 тыс. в сутки. К этому мы и стремимся", — рассказал Кузин.

Такой разрыв между расчетной мощностью и реальной ситуацией с вакцинацией обусловлен несколькими факторами. Украина сталкивается с нехваткой медицинский работников. "Если летом их было достаточно для всех центров вакцинации, то сейчас становится все меньше из-за того, что врачи "первички" возвращаются к обслуживанию населения, ведь растет количество случаев COVID-19 и сезонных острых респираторных вирусных инфекций", — прокомментировал главный санврач. В настоящее время Минздрав работает над оптимизацией сети пунктов вакцинации и сокращением их количества.

Еще одной причиной стала возможность выбрать препарат для прививки. Те центры массовой вакцинации, где существует так называемый ассортимент вакцин, пользуются большим спросом у населения. В то же время пациенты неохотно обращаются туда, где нет выбора препаратов.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Вакцинация буксует. Главный санврач об агрессивной прививочной кампании и осенней вспышке COVID-19".