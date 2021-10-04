Погіршення епідситуації мотивує людей вакцинуватися, — Ігор Кузін

Осіння хвиля COVID-19 в Україні змусить населення задуматися про вакцинацію.

Влітку Великобританія пережила спалах штаму коронавірусу "Дельта", це змусило населення країни вакцинуватися. В Україні тільки зараз йде погіршення епідситуації, і це може спровокувати людей всерйоз задуматися про щеплення від COVID-19. Про це в інтерв'ю журналу Фокус розповів Ігор Кузін, головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я.

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За словами чиновника, вся вакцинальна інфраструктура в Україні вже розгорнута, але вона не працює на повну потужність. "Середні щоденні показники вакцинації зараз знаходяться на рівні 110-120 тис. на добу, але розрахункова потужність становить 250 тис. на добу. До цього ми і прагнемо", — розповів Кузін.

Такий розрив між розрахунковою потужністю і реальною ситуацією з вакцинацією обумовлений декількома факторами. Україна стикається з браком медичний працівників. "Якщо влітку їх було достатньо для всіх центрів вакцинації, то зараз стає все менше через те, що лікарі "первинки" повертаються до обслуговування населення, адже зростає кількість випадків COVID-19 і сезонних гострих респіраторних вірусних інфекцій", — прокоментував головний санлікар. Наразі МОЗ працює над оптимізацією мережі пунктів вакцинації і скороченням їх кількості.

Ще однією причиною стала можливість обрати препарат для щеплення. Ті центри масової вакцинації, де існує так званий асортимент вакцин, користуються великим попитом у населення. У той же час пацієнти неохоче звертаються туди, де немає вибору препаратів.

Детальніше читайте в матеріалі Фокуса "Вакцинація буксує. Головний санлікар про агресивну прищеплювальну кампанію та осінній спалах COVID-19".