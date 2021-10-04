"Был крутым парнем": Зеленский встретился с родителями Кузьмы Скрябина (фото)

Президент передал отцу музыканта Андрея Кузьменко орден Героя Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родителями известного украинского исполнителя Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во время встречи Зеленский передал отцу Андрея Виктору Кузьменко орден Героя Украины, который был присвоен погибшему музыканту еще 17 августа 2020 года.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

После вручения ордена президент отметил особые заслуги популярного украинского исполнителя в формировании культурного пространства в стране, и его весомый вклад в развитие украинской современной музыки.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал Зеленский.

На приглашение президента отозвались отец музыканта, мать, вдова и дочь. Виктор Кузьменко поблагодарил Владимира Зеленского за особое внимание к памяти его сына.

"Спасибо вам за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", – сказал Виктор.

[ + – ] Песня Кузьмы Скрябина с обращением к украинским президентам

Напомним, что во время праздничного концерта ко Дню Независимости Украины в этом году Кузьма Скрябин предстал перед зрителями в виде поющей нейросети. На экранах сцены появилось изображение музыканта, который спел известную песню "Корабли".