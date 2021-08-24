Кузьму "воскресили" для концерта в честь Дня независимости на НСК "Олимпийский" (видео)

Журналисты рассказывают, что вместе с "ожившим" исполнителем песню "Корабли" пел весь стадион.

Для праздничного концерта в честь Дня независимости Украины, который проходит на НСК "Олимпийский" в Киеве, "воскресили" исполнителя Кузьму Скрябина (настоящее имя — Андрей Кузьменко). Артист предстал перед зрителями в виде поющей нейросети.

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"Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди, как Кузьма. Он был модный, любимый, признанный. И это не проходит до сих пор. Наоборот — во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Потому при помощи технологий возвращаем его", — сказал ведущий шоу.

После этих слов на НСК "Олимпийский" начала звучать музыка, а на экранах сцены появилось изображение Кузьмы, который спел известную песню "Корабли".

[ + – ] Концерт на "Олимпийском" ко Дню независимости: на шоу выступил "оживший" Кузьма

[ + – ] Концерт на "Олимпийском" ко Дню независимости: на шоу выступил "оживший" Кузьма

Издание "Сегодня" сообщило, что вместе с "ожившим" Кузьмой песню "Корабли" пел весь стадион.

[ + – ] Концерт на "Олимпийском" ко Дню независимости: на шоу выступил "оживший" Кузьма

Справка: Кузьма Скрябин умер в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. На момент смерти ему было 46 лет. Его вдова, Светлана Бабийчук, основала благотворительный фонд имени "Кузьмы Скрябина", цель которого — помощь детским домам, военным и больницам.

Отметим, всего участниками концерта на НСК "Олимпийский" ко Дню независимости стали 35 исполнителей и музыкальны групп. Трансляцию концерта можно посмотреть здесь:

[ + – ] Концерт на "Олимпийском" ко Дню независимости: прямая трансляция

Ранее в этот же день, 24 августа, в Мариинском парке в Киеве состоялось выступление известного оперного певца Андреа Бочелли.

Напомним, на сайте Фокуса стартовал народный рейтинг "100 современников, которые изменили Украину", одним из номинантов которого является Кузьма Скрябин. Проголосовать за него или других выдающихся современников можно по этой ссылке.