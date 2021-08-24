Кузьму "воскресили" для концерту в честь Дня незалежності на НСК "Олімпійський" (відео)

Журналісти розповідають, що разом з "ожилим" виконавцем пісню "Кораблі" співав весь стадіон.

Для святкового концерту на честь Дня незалежності України, який проходить на НСК "Олімпійський" в Києві, "воскресили" виконавця Кузьму Скрябіна (справжнє ім'я — Андрій Кузьменко). Артист з'явився перед глядачами у вигляді співаючої нейромережі.

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"Одних творців за життя не розуміють, інших забувають відразу після смерті. А є такі унікальні люди, як Кузьма. Він був модний, улюблений, визнаний. І це не проходить по цей час. Навпаки — у всіх амплуа нам Кузьми дуже не вистачає. Тому за допомогою технологій повертаємо його", — сказав ведучий шоу.

Після цих слів на НСК "Олімпійський" почала звучати музика, а на екранах сцени з'явилося зображення Кузьми, який заспівав відому пісню "Кораблі".

[ + – ] Концерт на "Олімпійському" до Дня незалежності: на шоу виступив "ожилий" Кузьма

[ + – ] Концерт на "Олімпійському" до Дня незалежності: на шоу виступив "ожилий" Кузьма

Видання "Сегодня" повідомило, що разом з "ожилим" Кузьмою пісню "Кораблі" співав весь стадіон.

[ + – ] Концерт на "Олімпійському" до Дня незалежності: на шоу виступив "ожилий" Кузьма

Довідка: Кузьма Скрябін помер в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. На момент смерті йому було 46 років. Його вдова, Світлана Бабійчук, заснувала благодійний фонд імені "Кузьми Скрябіна", мета якого — допомога дитячим будинкам, військовим і лікарням.

Відзначимо, всього учасниками концерту на НСК "Олімпійський" до Дня незалежності стали 35 виконавців і музичних груп. Трансляцію шоу можна подивитися тут:

[ + – ] Концерт на "Олімпійському" до Дня незалежності: пряма трансляція

Раніше в цей же день, 24 серпня, в Маріїнському парку в Києві відбулося виступ відомого оперного співака Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, на сайті Фокуса стартував народний рейтинг "100 сучасників, які змінили Україну", одним з номінантів якого є Кузьма Скрябін. Проголосувати за нього або інших видатних сучасників можна за цим посиланням.