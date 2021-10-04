"Був крутим хлопцем": Зеленський зустрівся з батьками Кузьми Скрябіна (фото)

Президент передав батькові музиканта Віктору Кузьменку орден Героя України.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з батьками відомого українського виконавця Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Під час зустрічі президент передав батькові Андрія Віктору Кузьменку орден Героя України, який був присвоєний загиблому музикантові ще 17 серпня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Зеленський зазначив особливі заслуги популярного українського виконавця у формуванні культурного простору в країні, і його вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", — сказав президент.

На Банкову прийшли батько музиканта, мати, вдова і дочка. Віктор Кузьменко подякував главі держави за велику увагу до пам'яті його сина.

"Спасибі вам за добру пам'ять про нашого сина Кузьму Скрябіна. Бажаю вам міцного здоров'я і натхнення у вашій державницькій роботі", — сказав він.

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Нагадаємо, що під час святкового концерту до Дня Незалежності України в цьому році Кузьма Скрябін постав перед глядачами у вигляді нейромережі, що співає. На екранах сцени з'явилося зображення музиканта, який заспівав відому пісню "Кораблі".