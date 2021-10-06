Руководитель Укрэксимбанка должен быть уволен после нападения на журналистов, – ОП

Журналисты имеют право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость, а должностные лица обязаны корректно общаться с ними.

Официальная позиция Офиса президента (ОП) в отношении конфликта руководства Укрэксимбанка и журналистов программы "Схемы" – "безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка". Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Он сказал, что:

ситуация может восприниматься только отрицательно;

модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой;

свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине.

Советник главы ОП отметил, что обязанностью должностных лиц любого уровня является корректное общение с журналистами. А у последних есть право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость.

В сообщении ОП говорится, что Национальная полиция и наблюдательный совет Укрэксимбанка сделали заявления о конфликте. Нацполиция открыла уголовное производство и анализирует обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки и о том, что "в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения".

Подоляк считает, что было бы "логично" отстранить от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было препятствий для расследования и проверки. А для "нивелирования ущерба банку и государству" нужны, возможно, более жесткие кадровые решения.

Ранее Фокус писал, что причиной конфликта стал вопрос журналиста о многомиллионном кредите, выданном банком компании, связанной с "ДНР". "Схемы" считают его сомнительным и проводят расследование, связанное с ним.