Керівник Укрексімбанку повинен бути звільнений після нападу на журналістів, — ОП

Журналісти мають право ставити будь-які питання, що мають суспільну значимість, а посадові особи зобов'язані коректно спілкуватися з ними.

Офіційна позиція Офісу президента (ОП) щодо конфлікту керівництва Укрексімбанку та журналістів програми "Схеми" — "безумовно чітка, конкретна і повністю співвідноситься з громадським осудом дій керівництва державного банку". Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Він сказав що:

ситуація може сприйматися тільки негативно;

модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою;

свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні.

Радник глави ОП зазначив, що обов'язком посадових осіб будь-якого рівня є коректне спілкування із журналістами. А в останніх є право ставити будь-які питання, що мають суспільну значимість.

У повідомленні ОП говориться, що Національна поліція і Наглядова рада Укрексімбанку зробили заяви про конфлікт. Нацполіція відкрила кримінальне провадження та аналізує обставини того, що сталося. Наглядова рада заявила про проведення перевірки та про те, що "в банку може відбуватися і модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови".

Подоляк вважає, що було б "логічно" відсторонити від займаної посади голову правління банку, щоб не було перешкод для розслідування і перевірки. А для "нівелювання шкоди банку і державі" потрібні, можливо, більш жорсткі кадрові рішення.

Раніше Фокус писав, що причиною конфлікту стало питання журналіста про багатомільйонний кредит, виданий банком компанії, пов'язаної з "ДНР". "Схеми" вважають його сумнівним і проводять розслідування, пов'язане з ним.