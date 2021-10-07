Убийство бизнесмена в Черкассах: копы показали фото причастного к трагедии (фото)

По информации силовиков, преступники могли использовать автомобиль Skoda Fabia, привезенный в Украину из Прибалтики.

Правоохранители Черкасской области выложили фото мужчины, который вероятно имеет важную информацию об убийстве бизнесмена Михаила Козлова.

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На сайте черкасской Нацполиции разместили кадры из камеры наблюдения, которые зафиксировали мужчину, находившегося на месте преступления перед, до и после расстрела бизнесмена Козлова.

Сотрудники полиции также выяснили, что преступники использовали автомобиль Skoda Fabia, привезенного в Украину из Прибалтики, который хранился злоумышленниками предположительно в граражах на проспекте Химиков.

"Просим собственников всех гаражей, и всех свидетелей данного события опознать мужчину, и сообщить информацию по номеру мобилного телефона 80932323044 или позвонить на специальный номер 102. Анонимность гарантируется", — говорится в сообщении Нацполиции.

Убийство бизнесмена Михаила Козлова в Черкассах — предыстория

Напомним, что 22 сентября в Черкассах неизвестным мужчиной был застрелен бизнесмен Михаил Козлов. По данным журналистов, инцидент произошел около 10 утра в кафе "Львовская мастерская шоколада", расположенном в 20 метрах от здания Черкасской областной государственной администрации. В момент стрельбы в кафе находились около 15 человек "спортивной внешности", а у входа стояли несколько внедорожников. После убийства стрелок скрылся с места преступления на автомобиле Skoda Fabia, который позже копы нашли обгоревшим недалеко от городского парка Долина Роз.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что Козлов был основателем общественной организации "Организованная защита граждан" (ОЗГ) и соучредителем охранной фирмы "Сталь". Также изветсно, что погибший был причастен к криминальной деятельности и ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе и за вымогательство.