Убивство бізнесмена в Черкасах: копи показали фото причетного до трагедії (фото)

За інформацією силовиків, злочинці могли використовувати автомобіль Skoda Fabia, привезений в Україну з Прибалтики.

Правоохоронці Черкащини виклали фото чоловіка, який імовірно має важливу інформацію про вбивство бізнесмена Михайла Козлова.

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На сайті черкаської Нацполіції розмістили кадри з камери спостереження, які зафіксували чоловіка, котрий перебував на місці злочину перед, до і після розстрілу бізнесмена Козлова.

Співробітники поліції також з'ясували, що злочинці використовували автомобіль Skoda Fabia, привезений в Україну з Прибалтики, який зберігався зловмисниками ймовірно в гаражах на проспекті Хіміків.

"Просимо власників усіх гаражів, і всіх свідків цієї події впізнати чоловіка, і повідомити інформацію за номером мобілного телефону 80932323044 або зателефонувати на спеціальний номер 102. Анонімність гарантується", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Убивство бізнесмена Михайла Козлова в Черкасах — передісторія

Нагадаємо, що 22 вересня в Черкасах невідомим чоловіком був застрелений бізнесмен Михайло Козлов. За даними журналістів, інцидент стався приблизно о 10 ранку в кафе "Львівська майстерня шоколаду", розташованому в 20 метрах від будівлі Черкаської обласної державної адміністрації. У момент стрілянини в кафе знаходилися майже 15 осіб "спортивної зовнішності", а біля входу стояли кілька позашляховиків. Після вбивства стрілок зник із місця злочину на автомобілі Skoda Fabia, який пізніше копи знайшли обгорілим недалеко від міського парку Долина Троянд.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що Козлов був засновником громадської організації "Організований захист громадян" (ОЗГ) і співзасновником охоронної фірми "Сталь". Також відомо, що загиблий був причетний до кримінальної діяльності і раніше був судимий за тяжкі злочини, зокрема і за вимагання.