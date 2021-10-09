В "Борисполе" иностранец спрятал кокаин на два миллиона в конфетах
Контроль обнаружил в тайнике полкилограмма белого порошка
Правоохранители задержали юного гражданина одной из европейских стран в аэропорту "Борисполь" из-за попытки перемещения кокаина, который парень прятал в конфетах известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Иностранец должен был вылететь рейсом Киев-Дублин. Столичные таможенники совместно с СБУ и пограничниками провели осмотр и нашли у подозреваемого запрещенные вещества. Установлено, что стоимость найденных наркотиков на черном рынке составляет более двух миллионов гривен.
Тайник с кокаином нашли в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей. Он прятал его в прозрачном пакете, который находился в небольшой подарочной коробке с разноцветными желейными конфетами известной кондитерской фирмы.
"По оперативным данным, злоумышленник контрабандой получал наркотики из-за границы. "Продукцию" он планировал переправить своим иностранным сообщникам для продажи", — говорится в сообщении.
Задержанному сообщено о подозрении по статье о контрабанде наркотических средств — ч. 3 ст. 305 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Ранее Фокус писал, что полкилограмма кокаина нашли у иностранца в Киевской области. Наркотик мужчина получил посылкой из Испании.