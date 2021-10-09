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В "Борисполе" иностранец спрятал кокаин на два миллиона в конфетах

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кокаин, наркотики, наркоторговля
Фото: kurs.com.ua | Кокаин

Контроль обнаружил в тайнике полкилограмма белого порошка

Правоохранители задержали юного гражданина одной из европейских стран в аэропорту "Борисполь" из-за попытки перемещения кокаина, который парень прятал в конфетах известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Иностранец должен был вылететь рейсом Киев-Дублин. Столичные таможенники совместно с СБУ и пограничниками провели осмотр и нашли у подозреваемого запрещенные вещества. Установлено, что стоимость найденных наркотиков на черном рынке составляет более двух миллионов гривен.

Тайник с кокаином нашли в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей. Он прятал его в прозрачном пакете, который находился в небольшой подарочной коробке с разноцветными желейными конфетами известной кондитерской фирмы.

кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
Вес порошка составил полкилограмма
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
Кокаин нашли у молодого иностранца
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
Белым порошком оказался кокаин
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
Кокаин парень спрятал под желейными конфетами
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь
кокаин, наркотики, наркоторговля, аэропорт Борисполь

"По оперативным данным, злоумышленник контрабандой получал наркотики из-за границы. "Продукцию" он планировал переправить своим иностранным сообщникам для продажи", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о контрабанде наркотических средств — ч. 3 ст. 305 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Ранее Фокус писал, что полкилограмма кокаина нашли у иностранца в Киевской области. Наркотик мужчина получил посылкой из Испании.