В "Борисполе" иностранец спрятал кокаин на два миллиона в конфетах

Контроль обнаружил в тайнике полкилограмма белого порошка

Правоохранители задержали юного гражданина одной из европейских стран в аэропорту "Борисполь" из-за попытки перемещения кокаина, который парень прятал в конфетах известного бренда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Иностранец должен был вылететь рейсом Киев-Дублин. Столичные таможенники совместно с СБУ и пограничниками провели осмотр и нашли у подозреваемого запрещенные вещества. Установлено, что стоимость найденных наркотиков на черном рынке составляет более двух миллионов гривен.

Тайник с кокаином нашли в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей. Он прятал его в прозрачном пакете, который находился в небольшой подарочной коробке с разноцветными желейными конфетами известной кондитерской фирмы.

[ + – ] Вес порошка составил полкилограмма [ + – ] Кокаин нашли у молодого иностранца [ + – ] Белым порошком оказался кокаин [ + – ] Кокаин парень спрятал под желейными конфетами

"По оперативным данным, злоумышленник контрабандой получал наркотики из-за границы. "Продукцию" он планировал переправить своим иностранным сообщникам для продажи", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по статье о контрабанде наркотических средств — ч. 3 ст. 305 УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Ранее Фокус писал, что полкилограмма кокаина нашли у иностранца в Киевской области. Наркотик мужчина получил посылкой из Испании.