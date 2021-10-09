В "Борисполі" іноземець сховав кокаїн на два мільйони в цукерках

Контроль виявив у схованці півкілограма білого порошку

Правоохоронці затримали юного громадянина однієї з європейських країн в аеропорту "Бориспіль" через спробу переміщення кокаїну, який хлопець ховав у цукерках відомого бренду. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Іноземець повинен був вилетіти рейсом Київ-Дублін. Столичні митники спільно з СБУ та прикордонниками провели огляд і знайшли у підозрюваного заборонені речовини. Встановлено, що вартість знайдених наркотиків на чорному ринку становить понад два мільйони гривень.

Тайник з кокаїном знайшли в дорожній валізі пасажира серед особистих речей. Він ховав його в прозорому пакеті, який знаходився в невеликій подарунковій коробці з різнокольоровими желейними цукерками відомої кондитерської фірми.

[ + – ] Вага порошку склав півкілограма [ + – ] Кокаїн знайшли у молодого іноземця [ + – ] Білим порошком опинився кокаїн [ + – ] Кокаїн хлопець заховав під желейними цукерками

"За оперативними даними, зловмисник контрабандою отримував наркотики з-за кордону. "Продукцію" він планував переправити своїм іноземним спільникам для продажу", — йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про контрабанду наркотичних засобів — ч. 3 ст. 305 КК України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Раніше Фокус писав, що півкілограма кокаїну знайшли у іноземця в Київській області. Наркотик чоловік отримав посилкою з Іспанії.