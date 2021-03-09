СБУ разом з іспанськими спецслужбами накрили канал контрабанди кокаїну (фото)

На Київщині затримали іноземця, який отримував посилки з наркотиком з Іспанії.

СБУ у співпраці з правоохоронцями Іспанії накрила канал контрабанди кокаїну. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На Київщині правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Закавказзя при отриманні поштового відправлення з Іспанії. У ньому, всередині побутового пристрою, було заховано близько 0,5 кг наркотику.

"Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру за ч.1 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України", — кажуть правоохоронці.

Повідомляється, що роботу з блокування поставок наркотиків провели разом з Громадянською гвардією Іспанії.

Раніше в Києві затримали організатора постачання наркотиків в особливо великих розмірах, які перевозили в дитячих іграшках. Повідомляється, що житель Львова — колишній співробітник правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення до Києва гуртових партій наркотиків приватними службами таксі.

Крім того, у січні правоохоронці Львова вилучили рекордну партію героїну з Пакистану. Більше однієї тонни наркотику планували переправити до країн ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. Силовики виявили 1035 кг героїну, готового до транспортування. В СБУ зазначають, що вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 2,3 мільярда гривень.