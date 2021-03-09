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СБУ разом з іспанськими спецслужбами накрили канал контрабанди кокаїну (фото)

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сбу, наркотики, кокаїн, іспанія, контрабанда
Фото: СБУ

На Київщині затримали іноземця, який отримував посилки з наркотиком з Іспанії.

СБУ у співпраці з правоохоронцями Іспанії накрила канал контрабанди кокаїну. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На Київщині правоохоронці затримали громадянина однієї з країн Закавказзя при отриманні поштового відправлення з Іспанії. У ньому, всередині побутового пристрою, було заховано близько 0,5 кг наркотику.

сбу, наркотики, кокаїн, іспанія, контрабанда

"Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту справи про підозру за ч.1 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України", — кажуть правоохоронці.

сбу, наркотики, кокаїн, іспанія, контрабанда

Повідомляється, що роботу з блокування поставок наркотиків провели разом з Громадянською гвардією Іспанії.

Раніше в Києві затримали організатора постачання наркотиків в особливо великих розмірах, які перевозили в дитячих іграшках. Повідомляється, що житель Львова — колишній співробітник правоохоронних органів, організував схему збуту кокаїну шляхом відправлення до Києва гуртових партій наркотиків приватними службами таксі.

Крім того, у січні правоохоронці Львова вилучили рекордну партію героїну з Пакистану. Більше однієї тонни наркотику планували переправити до країн ЄС під виглядом дипломатичного вантажу. Силовики виявили 1035 кг героїну, готового до транспортування. В СБУ зазначають, що вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 2,3 мільярда гривень.