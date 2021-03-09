СБУ вместе с испанскими спецслужбами накрыли канал контрабанды кокаина (фото)

На Киевщине задержали иностранца, который получал посылку с наркотиком из Испании.

СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Испании накрыла канал контрабанды кокаина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На Киевщине правоохранители задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении почтового отправления из Испании. В нем, внутри бытового устройства, было спрятано около 0,5 кг наркотика.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении фигуранту производства о подозрении по ч.1 ст.305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины", — говорят правоохранители.

Сообщается, что работу по блокировке поставок наркотиков провели вместе с Гражданской гвардией Испании.

Ранее в Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах, которые перевозили в детских игрушках. Сообщается, что житель Львова — бывший сотрудник правоохранительных органов, организовал схему сбыта кокаина путем отправки в Киев оптовых партий наркотиков частными службами такси.

Кроме того, в январе правоохранители Львова изъяли рекордную партию героина из Пакистана. Более одной тонны наркотика планировали переправить в страны ЕС под видом дипломатического груза. Силовики выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.