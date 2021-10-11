Петиция Кондратюка о полном запрете выступлений в Украине артистов РФ набрала 25500 голосов

По мнению автора петиции Игоря Кондратюка, искусство не может быть вне политики во время войны, так как оно является продолжением войны другими методами.

На сайте электронных петиций президента Украины по инициативе телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка появилась петиция о полном запрете концертной деятельности артистов из РФ до возвращения в состав всех территорий Украины и Крыма. Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей для дальнейшего рассмотрения президентом Украины. Данные опубликованы на сайте главы государства.

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По мнению Кондратюка, российские артисты, работающие в сфере развлечений, не несут никакой культуры, а их молчание относительно российской агрессии против Украины возлагает на них определенную ответственность.

"Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России ",— отметил Кондратюк.

Однако Кондратюк уточнил, что запрет на деятельность российских артистов не должен распространяться на тех, кто публично выступил против агрессии. Среди них, например, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович и другие.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев",— подчеркнул Кондратюк.

Также продюсер считает, что любовь к носителям культуры страны-агрессора развивает у украинцев так называемый "шведский синдром".

"Этого нужно избегать, если мы не хотим дальнейших потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне… Музыка и другие виды искусств не могут быть вне политики во время войны, так как они являются продолжением войны другими методами",— резюмировал Кондратюк.

Ранее сообщалось, что София Ротару, которая 19 августа выступила на "Новой волне 2021", подверглась критике со стороны украинского продюсера Игоря Кондратюка, который считает, что подобные поступки должны иметь последствия. Кондратюк уверен, что нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии.