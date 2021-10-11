Петиція Кондратюка про повну заборону виступів в Україні артистів РФ набрала 25 500 голосів

На думку автора петиції Ігоря Кондратюка, мистецтво не може бути поза політикою під час війни, оскільки воно є продовженням війни іншими методами.

На сайті електронних петицій президента України з ініціативи телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка з'явилася петиція про повну заборону концертної діяльності артистів із РФ до повернення до складу всіх територій України та Криму. Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів для подальшого розгляду президентом України. Дані опубліковані на сайті глави держави.

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На думку Кондратюка, російські артисти, які працюють у сфері розваг, не несуть ніякої культури, а їхнє мовчання щодо російської агресії проти України покладає на них певну відповідальність.

"Оскільки представники агресора, які промовчали та тим самим підтримали окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії", — зазначив Кондратюк.

Однак Кондратюк уточнив, що заборона на діяльність російських артистів не повинна поширюватися на тих, хто публічно виступив проти агресії. Серед них, наприклад, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, письменник Віктор Шендерович та інші.

"Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців", — підкреслив Кондратюк.

Також продюсер вважає, що любов до носіїв культури країни-агресора розвиває в українців так званий "шведський синдром".

"Цього треба уникати, якщо ми не хочемо подальших втрат територій і населення, і перемогти в цій праведній для України й українців війні ... Музика й інші види мистецтв не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням війни іншими методами", — резюмував Кондратюк.

Раніше повідомлялося, що Софія Ротару, яка 19 серпня виступила на "Новій хвилі 2021", зазнала критики з боку українського продюсера Ігоря Кондратюка, який вважає, що подібні вчинки повинні мати наслідки. Кондратюк впевнений, що не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії.