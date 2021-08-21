Кондратюк рассказал, почему не пустил бы Софию Ротару на концерт ко Дню Независимости

Продюсер уверен, что нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии, имея в виду недавнее участие Ротару в "Новой волне" в Сочи.

Народная артистка Украины 74-летняя София Ротару, которая 19 августа выступила на "Новой волне 2021", подверглась критике со стороны украинского телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка, который считает, что подобные поступки должны иметь последствия, о чем написал на своей странице в Facebook.

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Кондратюк подчеркнул, что уважает Ротару, однако после выступления на концерте в стране-агрессоре он "не выпускал бы ее на сцену ко Дню Независимости".

"Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии. Интересно, что думает Катя Царик (режиссер концерта – прим. ред) и К°? Посмотрим 24-го августа", – говорится в публикации.

Кондратюк уверен, что подобное происходит потому, что в Украине нет закона о коллаборации.

"И граждане Украины Ротару, Барский, Лорак, Лобода, Царик, Зеленский и другие, каждый по-своему трактуют возможность работать в РФ и сотрудничать с агрессором. И такое положение дел – полный антигосударственный бред!" – пишет Кондратюк.

[ + – ] Игор Кондратюк пожалел, что в Украине нет закона о коллаборантах Фото: Скриншот

Кроме Ротару, которая исполнила в Сочи песни "Сердце размером с солнце" и "Ледяные дожди", на "Новой волне" появились упомянутые продюсером украинские певицы Светлана Лобода, Ани Лорак, а также MARUV.

[ + – ] София Ротару на концерте "Новая волна 2021" в Сочи

Что касается концерта ко Дню Независимости Украины, который пройдет 24 августа на НСК "Олимпийский", то в нем изначально было заявлено 35 исполнителей и коллективов. Позже стало известно, что ряд музыкантов не смогут выступить на мероприятии по разным причинам. Например, у групп "Друга ріка", "Антитіла" и Onuka на это время запланированы концерты в других городах, а такие коллективы как "Плач Єремії" и "Бумбокс" отказались от участия в мероприятии.

Средства, полученные за билеты, стоимость которых – от 200 до 2700 гривен, планируют направить в в Marchuk Art Foundation для создания музея художника Ивана Марчука.