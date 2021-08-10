Ряд украинских музыкантов отказались выступать на концерте ко Дню Независимости

Группы "Друга ріка" и "Антитіла" не смогут выступить в Киеве из-за концертов в других городах. Переговоры об участии Green Grey длились долго, но приглашение отозвали после критики языкового закона.

Не все украинские музыканты, которым предлагали выступить на благотворительном концерте 24 августа на НСК "Олимпийский", примут участие в мероприятии. Об этом рассказала режиссер концeрта к 30-летию Независимости Украины Екатерина Царик.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, целый ряд украинских артистов отказались от выступления на благотворительном концерте на День Независимости Украины.

Если одни группы, как рассказывает Екатерина Царик, не смогут выступить в Киеве из-за праздничных концертов в других городах. А были и такие коллективы, которые просто отклонили приглашения организаторов мероприятия.

Екатерина Царик на НСК "Олимпийский" хотела бы видеть группу "Бумбокс", но коллектив "корректно отказался от участия". Музыкант и вокалист группы "Плач Єремії" вслед за коллегами не захотел выступать на благотворительном концерте, о чем режиссер Екатeрина Царик очень сожалеет.

Артисты "Друга ріка", "Антитіла" и Onuka были "ангажированы" на мероприятиях в других городах, поэтому украинцы их также не увидят на праздничном концерте по случаю 30-летия Независимости. Как рассказывает Екатерина Царик, организаторы долго вели переговоры об участии группы Green Grey, но приглашение пришлось отозвать после публикации Муриком видеообращения с критикой языкового закона.

"Мы очень хотели, чтобы Green Grey выступил, мы вели переговоры и мы создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону.. нас это все поставило в такой некоторый шок. Нам показалось это очень некорректным в отношении этого праздника, поэтому нам пришлось расстаться на этот праздник", — подытожила режиссер концерта Екатерина Царик.

Ранее Фокус рассказывал, что выступление Green Grey на Дне Независимости отменили. Рок-группа собиралась исполнить на НСК "Олимпийский" одну из своих самых популярных песен "Под дождем". По словам музыкантов, их выступление 24 августа отменили из-за песни на русском языке. В Офисе президента отреагировали на заявление группы и заверили, что выступление Green Grey отменили из-за их позиции по языковому закону.

Позже Фокус сообщал, что музыканты Green Grey опасаются новой отмены своего концерта. О том, что выступление на крыше ЦУМа на День Независимости отменили, участники группы узнали во время записи нового альбома.