Низка українських музикантів відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності

Групи "Друга ріка" та "Антитіла" не зможуть виступити в Києві через концерти в інших містах. Переговори про участь Green Grey тривали довго, але запрошення відкликали після критики мовного закону.

Не всі українські музиканти, яким пропонували виступити на благодійному концерті 24 серпня на НСК "Олімпійський", візьмуть участь у заході. Про це розповіла режисер концерту до 30-річчя Незалежності України Катерина Царик.

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За її словами, ціла низка українських артистів відмовилися від виступу на благодійному концерті на День Незалежності України.

Одні групи, як розповідає Катерина Царик, не зможуть виступити в Києві через святкові концерти в інших містах. А були й такі колективи, які просто відхилили запрошення організаторів заходу.

Катерина Царик на НСК "Олімпійський" хотіла б бачити групу "Бумбокс", але колектив "коректно відмовився від участі". Музикант і вокаліст групи "Плач Єремії" слідом за колегами не захотів виступати на благодійному концерті, про що режисер Катерина Царик дуже шкодує.

Артисти "Друга ріка", "Антитіла" та Onuka були "ангажовані" на заходах в інших містах, тому українці їх також не побачать на святковому концерті з нагоди 30-річчя Незалежності. Як розповідає Катерина Царик, організатори довго вели переговори про участь групи Green Grey, але запрошення довелося відкликати після публікації Муріком відеозвернення з критикою мовного закону.

"Ми дуже хотіли, щоб Green Grey виступив, ми вели переговори і ми створювали для них номер. Але, на жаль, після виходу в соцмережі відеозвернення одного з учасників, а саме Муріка, щодо мовного закону... нас це все поставило у певний шок. Нам здалося це дуже некоректним стосовно цього свята, тому нам довелося розійтися", — підсумувала режисер концерту Катерина Царик.

Раніше Фокус розповідав, що виступ Green Grey на Дні Незалежності скасували. Рок-група збиралася виконати на НСК "Олімпійський" одну зі своїх найпопулярніших пісень "Під дощем". За словами музикантів, їх виступ 24 серпня скасували через пісні російською мовою. В Офісі президента відреагували на заяву групи і запевнили, що виступ Green Grey скасували через їх позиції щодо мовного закону.

Пізніше Фокус повідомляв, що музиканти Green Grey побоюються нового скасування свого концерту. Про те, що виступ на даху ЦУМу на День Незалежності скасували, учасники групи дізналися під час запису нового альбому.