"Шукаємо нову локацію", — соліст Green Grey про плани після скасування концерту на даху ЦУМу (відео)

Музиканти зізналися, що побоюються нового скасування концерту. Тому розглядається варіант оповістити фанатів групи про місце проведення "в останній момент".

Для музикантів з української групи Green Grey скасування концерту на даху київського ЦУМу, який повинен був відбутися на День незалежності, стало несподіванкою. З рокерами зв'язувалися з Офісу президента з проханням "зупинити історію" навколо скасування виступів, проте в групі переконані, що "назад дороги немає". Про це в телеграм-каналі PavlovskyNews розповів учасник Green Grey Андрій Яценко ("Дизель").

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За словами музиканта, про те, що концерт скасовано, він дізнався під час запису нового альбому групи на студії.

"Бачу, що дзвінків мільйон. І вже зрозумів на студії, що концерт скасовано. Абсолютна несподіванка", — сказав артист.

У той же час Яценко стверджує, що ніякого обговорення скасування концерту в групи з організаторами не було.

"З ранку щось вони почали хитатися (...). Мабуть, надійшов якийсь дзвінок, чи самі хлопці злякалися. Нічого страшного, це якраз нас бадьорить", — запевнив виконавець.

Наразі Green Grey шукають нову локацію для концерту, проте розкривати інформацію про неї Яценко відмовився через побоювання, що захід там також буде скасовано. У зв'язку з цим група розглядає варіант, при якому шанувальників групи будуть сповіщати про місце проведення концерту "в останній момент".

Також "Дизель" впевнений, що в історії зі скасуванням виступів групи в якийсь момент "розум повинен взяти гору". Крім цього, музикант повідомив, що групі вже телефонували з Офісу президента з метою залагодити конфлікт.

"Ті люди, які реально за це відповідають, вони були не в курсі, що якісь другі, треті помічники намагаються зробити свої кроки (...) А коли приїде керівництво — усе стане на свої місця (...) З Офісу президента нам телефонували, просили зупинити всю цю історію, обіцяли, що теж лояльно до цього всього поставляться. Але вже багато пройдено, назад дороги немає, ніякі концерти державні ми грати не збираємося", — поділився музикант.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, що учасник Green Grey хотів би сказати керівництву держави, Яценко сказав, що "передати президенту вже нічого не хочеться.

"Просто хочеться нагадати, з якими гаслами наш президент став президентом і про те, що не можна розгойдувати теми, які роз'єднують народ. І його висловлювання, коли заборонили російською мовою його серіали, ще до президентства — як він вискочив на телеканали і почав бідкатися: "Ой-ой-ой, закривають-закривають!". Я не зовсім розумію, що зараз відбувається і який у цьому сенс для них", — заявив музикант.

При цьому артист сказав, що хоче навіть "подякувати" владі за те, що вони повернули їх "у поле рок-музики, рок-культури як такої", у якому група не була з 90-х років, коли музика несла протестний сенс .

"Коли президент закінчить своє президентство, я обов'язково проставлюсь йому якимось хорошим "бухачем". Дякуємо дуже, що повернули нас у бадьорий стан, ми у відмінній формі і скоро всім усе це покажемо", — резюмував Яценко.

Нагадаємо, Green Grey збиралися виконати одну зі своїх найвідоміших композицій "Під дощем" на державному концерті в честь 30-річчя незалежності України в Києві. Однак, пізніше влада відмовила групі в участі у святковому заході 24 серпня. Музиканти заявили, що їх намагаються стерти з історії у зв'язку з "політичною доцільністю", а самі вони вважають себе "100% українським продуктом".

А ще в липні другий учасник групи — Дмитро Муравицький ("Мурік") — розкритикував вступ у силу нових положень мовного закону, згідно з якими на українську мову, зокрема, повинні перейти всі телепродукти і культурні заходи в країні. Артист зняв відео в Instagram, у якому заявив: "Вітаю, здійснилося. Мовний закон ... Моя відповідь мовному закону — чимчикуй за мавчиками".

Свої слова "Мурік" супроводив непристойним жестом із середнім пальцем.

У четвер, 5 серпня, концертне агентство Svitlo Concert оголосило про скасування концерту Green Grey, який повинен був відбутися на даху київського ЦУМу також у День не залежності. За словами організаторів, причиною рішення став політичний контекст і висловлювання "Муріка".